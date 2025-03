Minder ziekteverlof, productiever personeel door hybride werken

Laatst geüpdatet op maart 26, 2025 by Redactie

Nieuw onderzoek toont aan dat hybride werken leidt tot minder ziekteverlof, minder stress en een betere gezondheid. Uit een studie van International Workplace Group (IWG onder meer dan 4.000 hybride werknemers, blijkt dat 36% minder ziektedagen opneemt doordat ze meer flexibiliteit hebben in waar en hoe ze werken. Daarnaast zegt 74% meer tijd te hebben voor preventieve zorg, zoals regelmatige screenings, check-ups en gezondere keuzes in hun leefstijl.

Meer flexibiliteit, minder stress

Hybride werken, waarbij werknemers afwisselend thuis, op een lokale werkplek en op het hoofdkantoor werken, zorgt volgens dit onderzoek ervoor dat werknemers flexibeler zijn, een beter evenwicht hebben tussen werk en privé, en dat werknemers en werkgevers financieel flink besparen. Daarnaast heeft hybride werken ook veel belangrijke voordelen voor de gezondheid. Zo ervaart 70% minder stress gerelateerde gezondheidsproblemen en heeft 72% bestaande gezondheidsproblemen beter onder controle dankzij hybride werken.

De economische impact van ziekteverzuim

Uit recent onderzoek blijkt dat het stijgende aantal ziektedagen bedrijven en de economie jaarlijks miljarden kost. Langdurige ziekte heeft een impact van ruim 42 miljard dollar (ongeveer 38 miljard euro) op de productiviteit, een bedrag dat tegen het einde van het decennium zou kunnen verdubbelen.

Verbeterd mentaal welzijn

Naast de fysieke gezondheidsvoordelen draagt hybride werken ook bij aan een betere mentale gezondheid. Voor 80% van de werknemers speelt de afname van lange, dagelijkse reistijden een belangrijke rol in het verlagen van stress, wat zorgt voor een betere werk-privébalans en minder gevoelens van angst. Dit heeft directe gevolgen voor stressgerelateerde gezondheidsklachten: 70% van de werknemers ervaart minder symptomen zoals ernstige hoofdpijn, spijsverteringsproblemen en spanningsgerelateerde pijn.



Dr. Sara Kayat vertelt: “Het is duidelijk; uit dit onderzoek blijkt dat het hybride werkmodel werknemers niet alleen meer flexibiliteit geeft, maar ook échte gezondheidsvoordelen biedt. Door de fysieke en mentale belasting van lange dagelijkse reistijden te verminderen, kunnen werknemers hun gezondheidsproblemen beter beheren, preventieve zorg beter benutten en hun stress verlagen. Dit verbetert niet alleen hun algehele welzijn, maar helpt ook bedrijven hun kosten van ziekteverzuim en burn-out te verlagen.”

Tips van de expert:

Dr. Sara Kayat, Brits gezondheidsexpert voor ‘This Morning’ op ITV1, gaat verder en geeft haar belangrijkste tips voor hybride werknemers die hun gezondheid op de lange termijn willen optimaliseren:

Plan “me-time” voor preventieve zorg: Gebruik je flexibele werkschema om belangrijke gezondheidschecks en screenings in te plannen. Of het nu een fysieke controle of een tandartsafspraak is; de vrijheid om dit in je dag te passen betekent dat je niet hoeft te wachten tot je daadwerkelijk ziek bent eer je jouw gezondheid prioriteit geeft. Kleine stappen nu, helpen later grote problemen te voorkomen.



Sluit je aan bij een lokale sportgroep voor zowel fun als fitheid: Steeds meer mensen sporten om niet alleen fit te blijven, maar ook om nieuwe sociale contacten te leggen. Je ziet dit terug in de groei van lokale renclubs en andere gezamenlijke sportactiviteiten. Het gaat niet alleen om bewegen, maar om samen te zijn, en elkaar te ontmoeten.



Kook maaltijden die je hersenen voeden: Eén van de grootste voordelen van hybride werken, is dat we nu meer tijd hebben om voedzame maaltijden te maken die ons energie geven. Onbewerkt eten, zoals bladgroenten, noten en volle granen, helpt je focus en energie-level op peil te houden. Denk aan een salade van spinazie en quinoa, of een smoothie met bessen en amandelboter voor een brein-boost. Deze maaltijden zijn snel te maken en kun je makkelijk overal eten, of je nu thuis werkt of onderweg bent.

Gezond personeel betekent sterke bedrijfsresultaten

Een gezonder en gelukkiger personeelsbestand vertaalt zich ook in positieve bedrijfsresultaten. Eerder onderzoek onder 511 Nederlandse CEO’s / C-level leidinggevenden toonde aan dat 75% van de CEO’s erkent dat hybride werk heeft geleid tot een hogere productiviteit, en 77% zegt dat werknemers meer betrokken zijn bij hun werk als gevolg van flexibele werkafspraken.***



Mark Dixon, CEO van International Workplace Group, zegt: “Hybride werken is ongelooflijk gunstig voor zowel werknemers als hun werkgevers. Dit onderzoek toont aan dat werknemers die flexibel werken een hogere mate van tevredenheid en een betere balans tussen werk en privé leven ervaren. Daarnaast kunnen zij beter omgaan met stress en hebben zij een gezondere levensstijl. Ondertussen profiteren bedrijven van hogere productiviteitsniveaus en lagere kosten.”