“Mindful Eten” voor een evenwichtige levensstijl

Laatst geüpdatet op februari 1, 2023 by Redactie

Mindful eten is een trend die steeds belangrijker wordt. De laatste tijd is de mentale stress in het dagelijks leven voor veel mensen extreem geworden. Stress en zorgen kunnen een negatieve invloed hebben op de geestelijke gezondheid. Voedsel functioneert vaak meer als een middel tot comfort, ontspanning en snelle bevrediging dan als “brandstof” voor lichaam en geest. Voedingsarme maar calorierijke voeding en ongezonde tussendoortjes zijn ongecompliceerd, lekker en kunnen je op korte termijn afleiden van een slechte dag, maar de gevolgen van ongecontroleerd snacken zijn zorgwekkend: onzorgvuldig eten in grote hoeveelheden leidt tot vermoeidheid, traagheid en gezondheid – schadelijke gevolgen. Dit is precies waar het Mindful Eten concept om de hoek komt kijken. We delen hier vijf manieren om je bewust te maken van wat je elke dag eet. Want voor een evenwichtige voeding heb je vooral één ding nodig: mindfulness.

Lees ook: 5 tips voor mindful drinken

Manieren voor mindful eten

1. Houd een dagboek bij

Het schriftelijk vastleggen van de voortgang is niet alleen handig voor fysieke training. Een voedingsdagboek kan vaak ontnuchterend en vervelend zijn, maar het maakt verbetermogelijkheden en vooruitgang in je eigen eetgedrag in het algemeen beter zichtbaar, waardoor concrete veranderingen beter te begrijpen zijn.

2. Denk na en pauzeer

Naar de koelkast gaan komt niet altijd voort uit honger: verveling, boosheid of vermoeidheid zijn veelvoorkomende triggers voor gedachteloos eten. Een korte pauze voor het eten en de vraag “Waarom eet ik nu?” helpen om deze triggers tegen te gaan en op zulke momenten te reflecteren op het eigen eetgedrag.

3. Concentratie op de essentie

Maaltijden betekenen nu vaak multitasken. Een e-mail beantwoorden tijdens het eten of surfen op internet – deze combinaties zijn niet ongewoon in onze snel veranderende wereld. Als je voldoende tijd neemt om te eten en je er uitsluitend op concentreert, kun je niet alleen bewuster zijn van wat en hoeveel je eet, maar ook aanzienlijk meer van het eten genieten.

4. Activeer zintuigen

Het nauwkeurig registreren van geuren, smaken, kleuren en texturen van voedsel helpt om de aandacht alleen op het voedsel te vestigen. Wie zich alleen op zijn maaltijd concentreert, zal elke hap meer waarderen en met minder genoegen nemen. Eten met alle zintuigen verhoogt het genot.

5. Begrijp verzadiging

Als je na het eten je broek moet losknopen, heb je te veel gegeten. Veel mensen hebben de gewoonte om te eten tot ze verzadigd zijn. Eigenlijk zou je alleen moeten eten tot je geen honger meer hebt. Door langzaam en aandachtig maaltijden te eten, kun je je gevoel van volheid beter begrijpen.

Lees ook: 10 tips om mindful te eten

Holistische ondersteuning op weg naar een evenwichtige levensstijl

Geestelijke gezondheid wordt beïnvloed door hoe je over je lichaam denkt en dus ook door je eetgewoonten. In het dagelijks leven kan het moeilijk zijn om de tijd te vinden om bewust te eten. Wie erin slaagt het consumptietempo te vertragen en bewust met zijn eigen behoeften en gedrag om te gaan, merkt al snel een verbetering van zijn algemene geestelijke gezondheid.