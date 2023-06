Mindful tips voor een evenwichtige, levendige zomer

Laatst geüpdatet op juni 26, 2023 by Redactie

Met plannen voor uitstapjes en ontspanning in het verschiet, kan het gemakkelijk zijn om je wellnessroutine ook een vakantie te geven. Voordat je op je volgende avontuur begint, neem even de tijd om je bewust te zijn van hoe je geest en lichaam kunnen reageren op een te actief en overvol zomerschema.

Hoewel geen enkele truc of techniek een goede gezondheid garandeert, gaat het er echt om gewoontes aan te leren die het beste bij jou en je levensstijl passen. Je routine kan vaak dagelijks veranderen, afhankelijk van waar je bent op je wellnessreis, maar we delen hier mindful tips voor de zomer om in gedachten te houden:

Mindful tips voor de zomer

Begin van binnenuit. Het is belangrijk om de verbinding tussen je geest en lichaam te begrijpen.



Het kost tijd, vertrouwen en kleine stapjes, maar het resultaat is ongelooflijk lonend. Het belangrijkste werk wordt gedaan op de momenten dat je het gevoel heb dat je voor 100 procent opereert.



We raden ook aan om een meditatie-app te downloaden, een vriend te bellen of in een dagboek te schrijven om een hectisch zomerschema in balans te houden. Zoek nieuwe manieren om je lichaam te voeden. Wellness gaat verder dan alleen wat je op je bord legt. Luisteren naar je lichaam kan je helpen een stap verder te gaan, vooral als je op reis bent.



Het drinken van dranken op waterbasis is een must voor je wellnessroutine. Ontspan met thee en mineraalwater. Adem de bezienswaardigheden, geuren en geluiden van de natuur in. In de snelle wereld van vandaag is het belangrijk om de tijd te nemen om te ademen; om de ware schoonheid van de natuur in je op te nemen. Bekijk een zonsondergang, loop door een park of ga weg van de stadslichten zodat je de sterren echt kunt zien schijnen. Wees deze zomer proactiever en dompel jezelf onder in omgevingen waarin je je echt herboren voelt.



Koppel los om op te laden. Zelfs als je schema je constant bezig houdt, is het belangrijk voor je geestelijke gezondheid en welzijn om de tijd te nemen om de stekker uit het stopcontact te halen en andere manieren te vinden om je geest leeg te maken.

Neem even de tijd om weg te gaan van de computer, tablet of telefoon – zet hem in de andere kamer, laat hem opladen en doe iets anders constructiefs voor je hersenen. Pak een boek op, zet een album op, bel een vriend, steek een kaars aan en decomprimeer. We zijn een groot voorstander van geur; zintuiglijke therapie kan nuttig voor je zijn. Een van de eerste dingen die je kunt doen als je thuiskomt, is een kaarsje aansteken.