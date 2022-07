Mindful zijn kan je interacties met collega’s verbeteren

Hoewel mindfulness zijn oorsprong vindt bij een persoon, heeft een onderzoeker van de Virginia Commonwealth University ontdekt dat de voordelen niet bij deze persoon ophouden. De echte uitbetalingen komen naar voren wanneer de opmerkzaamheid van een persoon wordt vertaald in opmerkzame interacties en relaties. Dergelijke interacties – doordrenkt met intentionaliteit, mededogen en aanwezigheid – kunnen leiden tot meer harmonieuze en gezonde organisaties.



“Begrijpen hoe individuen mindfulness met zich meebrengen naar hun werk, en hoe deze praktijken kunnen bijdragen aan interactie en relatiekwaliteit, is vooral relevant omdat werklandschappen steeds veranderen en onderlinge afhankelijkheid steeds meer de norm wordt”, zegt Christopher S. Reina, Ph. .D., universitair hoofddocent management en ondernemerschap aan de VCU School of Business.

In de studie “Your Presence is Requested: Mindfulness Infusion in Workplace Interactions and Relationships”, onderzoeken Reina en managementprofessoren Glen E. Kreiner, Ph.D., van de University of Utah; Alexandra Rheinhardt, Ph.D., van de Universiteit van Connecticut; en Christine A. Mihelcic van de Universiteit van Richmond hoe individuen mindfulness naar het werk brengen en hoe het hun interacties op het werk doordringt.



Deze praktijken kunnen formeel zijn, zoals een bewuste pauze nemen voordat een vergadering begint, of informeel, zoals luisteren naar iemand met veel aandacht.



Het kwalitatieve onderzoek maakt gebruik van de ervaringen van echte leiders om uit te leggen hoe zij mindfulness op de werkplek brengen. Primaire gegevensbronnen omvatten interviews en participerende observatie ter plaatse. De onderzoekers voerden 30 formele interviews met managers, professionals en consultants die mindfulness op de werkplek beoefenen, en meer dan 50 informele interviews met een grote verscheidenheid aan personen die mindfulness-principes toepassen op het werk.



“Interessant is dat de geïnterviewden opmerkten hoe andere mensen om hen heen de emotionele effecten van hun bewuste gedrag op interacties en relaties hadden opgemerkt,” zei Reina. “We vonden het eerste bewijs dat de inspanningen van onze geïnterviewden om hun mindfulness op de werkplek te brengen door hun collega’s als een positief effect werden gezien.”



Het is aangetoond dat hoogwaardige verbindingen het individueel functioneren verbeteren en een positieve invloed hebben op groepsresultaten, zoals psychologische veiligheid en vertrouwen.



Naast het ontstaan ​​van mindfulness binnen een interactie, bleek uit het onderzoek ook dat mindfulness-oefeningen kunnen worden gebruikt om individuen voor te bereiden op succes in toekomstige interacties, zoals bij de voorbereiding op een moeilijk of belangrijk gesprek.

“Mindfulness herinnert ons eraan dat onze gedachten en emoties complex zijn,” zei Reina. “Ze worden gecontextualiseerd door eerdere gebeurtenissen die zijn ervaren in een sociale omgeving, en binnen deze sociale omgeving moeten individuen zich bewust zijn van zowel hun eigen gedachten als die van anderen om met vaardigheid en mededogen door deze complexiteiten te navigeren.”