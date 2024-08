Laatst geüpdatet op augustus 23, 2024 by Redactie

Van 23 augustus tot en met 10 november is in het Amsterdam Museum aan de Amstel de mini- expo Unboxing: Fashion from the Archives te zien. Deze mini-expo toont een greep uit de modecollectie van het Amsterdam Museum en verkent hoe musea modecollecties op nieuwe manieren kunnen presenteren. Het Amsterdam Museum heeft een veelzijdige mode- en textielcollectie bestaande uit circa 10.000 objecten en presenteert deze uitgebreide collectie al ruim 50 jaar in verschillende tentoonstellingen. In Unboxing: Fashion from the Archives zijn onder andere een 16de-eeuws borststuk, creaties van toonaangevende Amsterdamse ontwerpers als Mohamed Benchellal en Tess van Zalinge en de Pink Feather Explosion-jurk van David Laport, gedragen door popster Rihanna, te zien voor het publiek.

Wanneer een kledingstuk aan een modecollectie van een museum wordt toegevoegd, krijgt het een andere functie. Het wordt door specialisten verzorgd, bestudeerd, en, zo nu en dan, voor het publiek tentoongesteld. Vanwege de kwetsbaarheid van textiel mogen kledingstukken maar kort aan licht worden blootgesteld en mogen bezoekers het niet aanraken. In deze mini-expo wordt onderzocht hoe de kennis en het gevoel van mode, ondanks de beperkingen, toch tastbaar kan worden gemaakt en experimenteert het museum met verschillende manieren om bezoekers (historische) mode te laten ervaren.

In Unboxing: Fashion from the Acrhives geeft het museum een kijkje achter de schermen en laat het zien wat er komt kijken bij het cureren en verzorgen van mode in een museum. Bezoekers kunnen voelen aan een 19de -eeuwse japon en ruiken aan een verborgen kledingstuk. Naast het bieden van deze zintuigelijke ervaring, onderzoekt het Amsterdam Museum, samen met het platform Modemuze, hoe zij de modecollectie door middel van innovatieve technieken diepgaander kunnen presenteren. In deze mini-expo zijn een aantal objecten uit de modecollectie te zien die rondom zijn vastgelegd met 360 gradenfotografie. Dankzij deze techniek kan het object worden gedraaid, er op worden ingezoomd en de constructie van dichtbij worden bekeken. Zo komen zowel de specialisten die de modecollectie bestuderen als bezoekers dichterbij de persoon die het kledingstuk ooit heeft gedragen of heeft gemaakt.

De mini-expo Unboxing: Fashion from the Archives bevindt zich in Studio Panorama in het Amsterdam Museum aan de Amstel en is te zien van 23 augustus tot en met 10 november 2024. De curatoren van deze mini-expo zijn Roberto Luis Martins, curator Mode en Populaire Cultuur en Emma Waslander, Curator Public Program en Inhoudelijk coördinator van Studio Panorama.