Minuty wijnen: Ontdek de betoverende smaak van Saint-Tropez in Nederland met Minuty

Wijnliefhebbers opgelet! Maak je klaar voor een smaakvolle reis naar de Franse Rivièra met de lancering van Minuty wijnen in Nederland. Al sinds 1936 cultiveert de familie Matton-Farnet van Château Minuty een erfenis van wijnmaken die het goede leven uitstraalt, en nu is het eindelijk de beurt aan Nederland om deze heerlijke ervaring te ontdekken. Elk glas Minuty wijn vertelt een verhaal van vakmanschap, finesse en de onmiskenbare charme van de mediterrane levensstijl.

Betreed de zonovergoten wijngaarden van Saint-Tropez, waar de familie Matton-Farnet van Château Minuty al generaties lang de kunst van wijnmaken perfectioneert. Deze idyllische omgeving, doordrenkt met de Mediterrane geest, vormt de inspiratiebron voor de heerlijke wijnen van Minuty. Van de zachte bries die door de wijngaarden waait tot de warme zonnestralen die de druiven koesteren, elke fles Minuty brengt een stukje van Saint-Tropez naar Nederlandse wijnliefhebbers.

Met de introductie van Minuty in Nederland worden deuren geopend naar een wereld van interessante wijnverhalen en de tijdloze levensstijl van Saint-Tropez. Minuty wijnen worden gekenmerkt door de lichtheid, elegantie en helderheid. Elk slokje vangt de zonovergoten energie van de Middellandse Zee en straalt een onmiskenbare frisheid uit. Minuty nodigt Nederlandse wijnliefhebbers uit om te genieten van het uitgebreide assortiment in rosé, witte en rode wijnen, allemaal gemaakt met liefde en passie. Of het nu gaat om het delen van de rijke geschiedenis, het verkennen van de nieuwste trends in roséwijnen, of het vieren van de unieke charme van Saint-Tropez, er valt altijd iets bijzonders te ontdekken met Minuty.

In het bijzonder zijn Minuty’s Rosé et Or en Château Minuty 281 ware kunstwerken op zichzelf. Deze symbolische wijnen beloven Nederlandse fijnproevers een onvergetelijke ervaring, waarbij elke slok een verhaal vertelt van vakmanschap en Franse elegantie. Naast deze perfecte gastronomische begeleiders biedt Minuty een scala aan andere verleidelijke wijnen, waaronder de betoverende Minuty M (rosé, blanc, rouge) en de exclusieve Minuty Prestige (rosé, blanc, rouge), die allemaal hun eigen exclusieve smaak te danken hebben aan de een rijke geschiedenis vanuit de wijnstreek in de Provence.

Met betoverende wijnen en onweerstaanbare charme is Minuty meer dan alleen een wijn: het is een levensstijl. Zo nodigt Minuty elk jaar een internationale kunstenaar uit om de limited edition flessen van Minuty M een unieke uitstraling te geven, geïnspireerd door ontmoetingen met de wijnen. Naast de speciale flesontwerpen en onberispelijke smaken, belooft Minuty een onvergetelijke ervaring te bieden die zowel de zintuigen als de ziel betovert. Laat je verleiden door de verfijnde smaken en zonnige sferen van Minuty en ervaar de ultieme reis naar Saint-Tropez telkens opnieuw.