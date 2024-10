5 misvattingen over het ontkalken van huishoudelijke producten

Laatst geüpdatet op oktober 17, 2024 by Redactie

Als het op schoonmaken aankomt, gebruiken veel mensen nog steeds zogenaamd beproefde huishoudelijke producten – inclusief ontkalken. Azijn of citroenzuur zijn hier vaak de eerste keuze: azijn wordt gebruikt om te ontkalken en citroenzuur om kalkaanslag te verwijderen van de douchekop, waterkoker, koffiezetapparaat, enz. Maar gebruikten onze oma’s deze populaire huismiddeltjes eigenlijk bij het ontkalken? En is het veilig in gebruik? We maken een einde aan de mythes en wijzen op vijf misvattingen die nog steeds de ronde doen over ontkalken met huishoudelijke producten.

1. Is HET alleswapen onder de huishoudelijke artikelen – azijn – geschikt om te ontkalken?

NEE. Hoewel azijn kalkoplossende eigenschappen heeft, beschadigt het ontkalken met azijn of azijnessence huishoudelijke apparaten. Producten die azijn bevatten, verwijderen weekmakers uit kunststoffen en plastic materialen. Vooral afdichtingen in elektrische apparaten kunnen broos worden. Bovendien is de geur die ontstaat bij het ontkalken met azijnoplossingen niet alleen onaangenaam, maar nestelt zich ook in het materiaal. Voor apparaten die worden gebruikt om voedsel te bereiden, betekent dit dat de geur ook de smaak beïnvloedt – bijvoorbeeld van water voor thee of koffie.

2. Is citroenzuur een ecologisch ontkalker alternatief?

NEE. Bij het ontkalken met citroenzuur ontstaan ​​onoplosbare neerslagen, zogenaamde citraten. Bij ernstige verkalking vormt het citroenzuur een beschermende laag om de kalk en sluit deze af. Hierdoor ontstaan ​​afzettingen in de apparaten die niet meer door andere ontkalkers kunnen worden verwijderd. Ontkalken met citroenzuur verstopt de fijne leidingen en ventielen in koffiemachines, wat de functionaliteit van de apparaten aantast en hun levensduur verkort.

3. Waterfilter – kalkaanslag voorkomen in plaats van ontkalken?

BETER NIET. Volgens deskundigen is de gangbare praktijk om koffiemachines te vullen met gefilterd water om de vorming van kalkaanslag te voorkomen onvoldoende. Waterfilters verwijderen niet alleen belangrijke voedingsstoffen uit het drinkwater, ze vervuilen ook het water: geïntegreerde ionenwisselaars en actiefkoolfilters vormen een risico op besmetting.

Door het water kort te verwarmen bij het zetten van koffie worden de ziektekiemen niet volledig gedood. Grondige ontkalking verwijdert daarentegen de voedingsbodem voor de ziektekiemen. We raden aan om regelmatig kalkaanslag uit koffiemachines te verwijderen met een speciale ontkalker – hierdoor blijft ook de volle smaak van de koffie behouden.

4. Duurt het lang?

NIET CORRECT. Het ontkalken van huishoudelijke apparaten neemt maximaal 15 minuten per week in beslag. De duur hangt echter ook in grote mate af van de ontkalkingsprestaties van het geselecteerde product. Gebruik je huishoudelijke producten zoals citroenzuur of azijn, dan kost het ontkalken aanzienlijk meer tijd dan bij professionele ontkalkers.

5. Moet je alleen ontkalken in steden met hard water?

NEE. Zelfs als de meeste huishoudens “hard”, kalkhoudend water in de waterleidingen hebben, hoeft niet iedereen hun elektrische apparaten even vaak te ontkalken: kalk zet zich alleen in de apparaten af ​​wanneer ze worden verwarmd of wanneer water verdampt. Naast de mate van waterhardheid speelt de gebruiksfrequentie van huishoudelijke apparaten een beslissende rol bij het bepalen hoe vaak ze moeten worden ontkalkt. Overigens is het om hygiënische redenen ook raadzaam om zelfs lichte kalkaanslag te verwijderen, omdat deze de groei van bacteriën bevorderen.