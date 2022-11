Mix en match als een fashion pro

Laatst geüpdatet op november 17, 2022 by Redactie

Wie zei dat herfst en winter moet staan ​​voor bruin, beige en zwart? We zeggen dat dit HET ultieme seizoen is om te pronken met je beste kleur-en-patrooncombinaties, want laten we eerlijk zijn: we houden allemaal wel van een vleugje kleur en patronen zo nu en dan, nietwaar? Vertrouw ons, deze vrolijke stijl heeft er nog nooit zo goed uitgezien!

Optie 1: Veel zonneschijn

Als je nieuw bent in het combineren van kleuren met prints, dan hebben wij jou gedekt! Verleng dat zonnige, warme gevoel van de herfstdagen door roze en rood te mixen – ja, die voormalige fashion faux-pas – en mix het met accessoires in een subtiele print of een opvallende kleur om een ​​look te creëren die rechtstreeks uit een mode tijdschrift komt.

Lees ook: Deze mode basics heeft elke vrouw nodig

Optie 2: Pop met prints

Ah, print op print, de ultieme look voor dames met lef. Ga voor items met bijpassende prints en combineer met accessoires in tinten die passen bij de ondertoon van je look, voor een interessant, maar toch rustig en geraffineerd effect.

Optie 3: Meng alles door elkaar

Als jij de waaghals van het jaar bent, dan is dit jouw kans. Mix en match colourblocking items met diverse, gewaagde prints voor een look die een bepaald je ne sais quoi uitstraalt, terwijl jij en ik allebei heel goed weten dat je precies weet wat je doet. Mode regels? Die zijn in de eerste plaats gemaakt om gebroken te worden.