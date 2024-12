Mix it up tijdens het eindejaar met Double Dutch

Laatst geüpdatet op december 11, 2024 by Redactie

De feestdagen komen eraan, het perfecte moment om samen met vrienden en familie de magie van het seizoen te vieren. Op zoek naar een extra special touch voor jouw eindejaarsfeest? Dit jaar hoef je niet verder te zoeken, want met de feestelijke recepten van Double Dutch geef je je eindejaarstafel nét dat beetje extra flair. Niet alleen ideaal in een cocktail, maar ook heerlijk lekker om puur te serveren als verrassende non-alcoholische optie of als mocktail. Half the effort, Double (Dutch) the fun!

Dubbele smaak, dubbel plezier

Met smaken als Cranberry & Ginger, ​Pomegranate & Basil, Elderflower en Ginger Ale of Ginger Beer voeg je een originele touch toe aan je eindejaarsfeest. Wat ze zo bijzonder maakt? Ze zijn perfect om te mixen in een cocktail maar ook ideaal als non-alcoholische optie. De mixers zijn alcoholvrij, vegan, gemaakt van natuurlijke smaken en bovendien laag in suiker. Hieronder ontdek je een aantal nieuwe Double Dutch recepten, speciaal voor deze feestdagen.



Daarnaast zijn de mixers ideaal als geschenk voor de feestdagen. Een cadeau dat impact heeft op de ontvanger maar weinig impact op onze planeet? Dan zijn de B-Corp Certified mixers een schot in de roos. Impactvol & impactloos tegelijkertijd!

Inspiratie voor de feestdagen

Hou je van een lichte, verfrissende cocktail? Deze highballs zijn perfect om je feestelijke tafel compleet te maken:

The Marmalade Highball

150ml Double Dutch Ginger Ale

50ml Sinaasappellikeur

Werk af met een twist van sinaasappel

Winter Tonic

150ml Double Dutch Skinny Tonic Water

35ml Zoete Vermouth

Werk af met een twist van citroen & een takje rozemarijn

Christmas Collins

150ml Double Dutch Double Lemon

50ml Vodka

Werk af met een takje rozemarijn & een glas met een suikerrand

The Marmalade Highball, Winter Tonic, Christmas Collins

De Mule blijft een tijdloze favoriet, maar het Ginger Beer van Double Dutch geeft deze klassieker een verrassende twist:

The Kentucky Mule

150ml Double Dutch Ginger Beer

50ml Bourbon

20ml Limoensap

1 barlepel Suikersiroop

Werk af met een twist van sinaasappel

The Classic Mule

150ml Double Dutch Ginger Beer

50ml Vodka

20ml Limoensap

1 barlepel Suikersiroop

Werk af met een takje munt & een schijfje limoen

The Kentucky Mule, The Classic Mule

Praktisch

Double Dutch is een assortiment smaakvolle premium mixers en tonics, opgericht in 2015 door de Belgisch-Nederlandse tweelingzussen Joyce en Raissa de Haas.

De mixers zijn vegan, alcoholvrij en alle smaken zijn natuurlijk. De meeste mixers zijn ook erg laag in suikers.

De beschikbare smaken zijn: Indian Tonic Water, Skinny Tonic Water, Cucumber & Watermelon, Pomegranate & Basil, Cranberry & Ginger, Double Lemon, Pink Grapefruit, Soda Water, Refreshing Lemonade, Elderflower Tonic, Ginger Ale, Ginger Beer

Verkrijgbaar bij oa Tivoli – flagship (Utrecht), Café Thomas – flagship (Eindhoven), Park Zuid – flagship, Hotel De L’Europe, Soho House (Amsterdam), ’t Paard (Den Haag), Savor & Nosh – flagship (Rotterdam), en bij diverse verkooppunten in Nederland en op de webshop doubledutchdrinks.eu.