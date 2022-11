Mix & Match – met hortensia’s, bessentakjes en amaryllis

Laatst geüpdatet op november 4, 2022 by Redactie

Mix & Match is de naam van de kleurrijke woonstijl waarin alles zonder uitzondering mag. In het nieuwe jaar worden wilde patronen met felle kleuren en allerlei soorten stoffen niet alleen op kleding verweven – je kunt eindelijk stoom afblazen in het interieur met felle bloesems en gekke meubels. Deze swing van vrolijkheid werkt het beste bij hortensia’s, bessentakken en amaryllis.

Tegenpolen trekken elkaar aan

Materiaalmix is ​​al lang in de modewereld gearriveerd. Ook in het interieur maakt clean minimalisme steeds vaker plaats voor trendy, kleurrijke inrichtingsstijlen waar je je goed bij voelt. Een vakkundig gearrangeerd boeket bloemen is bijzonder charmant in dit dynamische samenspel. Weelderige hortensiakoppen in lila, bordeaux of roze geven het interieur een kleurrijk en bloemig tintje. Geschikt: colour blocking. Bloesems, die de kleuren van de muren weerspiegelen, gecombineerd met pastelkleurige accessoires en wild door elkaar gehusselde meubels in verschillende stijlen, zorgen ondanks hun contrasten voor een bijzondere charme. Een mintkleurige plafondlamp, verschillende stoelen en een rode bank zien er random uit? Nee – absoluut sociaal aanvaardbaar. De hortensia brengt rust in gebeurtenissen en staat symbool voor liefde, harmonie en vrede. Ondanks zijn grote bloembollen, die een diameter van 25 centimeter kunnen bereiken, is de hortensia zeer gemakkelijk te verzorgen. Een schone vaas met kraanwater op kamertemperatuur, een beetje snijbloemenvoedsel en een lichte plek uit direct zonlicht laten de prachtige bloemen van de hortensia lang stralen.

Lees ook: Tips voor tuinieren voor de herfst

Luid, kleurrijk en oogverblindend

De schrille combinatie van iriserende kristallen vazen ​​en kleurrijk gemêleerde bessentakken doet denken aan hedendaagse kunsttentoonstellingen zoals die te zien zijn in wereldmetropolen als New York, Londen of Berlijn. Met skimmia, rozenbottel en hulst slaagt de avant-garde look gegarandeerd. De twijgen van de Skimmia brengen niet alleen kleur in het spel met hun opvallende rode bloemknoppen, ze betoveren ook met hun subtiele, zoete geur. Rozenbottels worden meestal gevonden in thee of jam. Als je je liever vergaapt aan de verwanten van de roos, kun je de gedroogde vorm gebruiken om een ​​charmant bloemstuk te maken. De hulst is dit jaar een bijzondere trendsetter. De heldere bessen, die naast het bekende rood ook in geel, oranje, groen en zalmroze voorkomen, zorgen voor vurige accenten. Naast de kleurrijke mix & match komt hier ook de trend “New Frontiers” naar voren. Sterke kleuren als geel en paars gaan gepaard met geometrische vormen. De hoofdrol in deze futuristische voorstelling wordt gespeeld door vasen van plastic, glas en metaal. Het sciencefiction-effect in “New Frontiers” is bedoeld om ons eraan te herinneren hoe technische vooruitgang zich steeds meer verspreidt in onze retraites, zoals thuis.

Zachte pasteltinten met amaryllis

Mix & Match kan schel en luid zijn – maar dat hoeft niet zo te zijn. Ook liefhebbers van zachte tinten kunnen met het brede scala aan pastelkleuren een speelse mix creëren. Vooral kleinere accessoires, zoals vazen, kisten en kussens, zien er magisch uit in kleuren als poederroze, perzik, lavendel en mint. Een geschikte blikvanger is de amaryllis. De glamoureuze schoonheid komt oorspronkelijk uit Zuid- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied en wordt ook wel Hippeastrum genoemd. Vertaald uit het Grieks, is de naam Knight’s Star, wat te danken is aan zijn stervormige bloembladen. De groothoofdige diva is er in de kleuren wit, rood, geel, roze, violet en oranje en is daardoor ideaal te integreren in elke pastelcombinatie. Omdat de steel van de amaryllis geen blad heeft, is een arrangement met weidekruiden of gedroogde bessentakken ideaal. Zelfs in haar eentje slaat de “Naked Lady”, zoals ze in de VS wordt genoemd, altijd een goed figuur.