Film Tip: ‘Mocro Maffia: Taxi’

Laatst geüpdatet op juli 16, 2024 by Redactie

Aan het einde van het vijfde seizoen van ‘Mocro Maffia’ vloog Taxi (Iliass Ojja) met zijn kinderen, maar zonder zijn vrouw Samira (Zineb Fallouk), naar een toen nog onbekende bestemming. In de film ‘Mocro Maffia: Taxi’ wordt het eindpunt van het vliegtuig duidelijk: Marokko. Taxi zijn leven staat op het spel. Om te overleven moet Taxi in Marokko tot het uiterste gaan, terwijl loyaliteiten verschuiven. Nasrdin Dchar, die vanaf het eerste seizoen verbonden is aan de serie als het personage Potlood, keert voor deze film terug in een andere rol, namelijk die van debuterend regisseur. ‘Mocro Maffia: Taxi’ is vanaf vrijdag 23 augustus te streamen bij Videoland en verschijnt in aanloop naar het zesde, allesbepalende laatste seizoen van de serie, waarvan de releasedatum later bekend wordt gemaakt. Bekijk hier de allereerste beelden van ‘Mocro Maffia: Taxi’.

Synopsis ‘Mocro Maffia: Taxi’

Younes Al Saddiqi, beter bekend als Taxi, bevindt zich in zijn thuisbasis Marokko, waar hij geen controle heeft over zijn eigen leven of dat van zijn kinderen. Zijn vrouw, Samira, heeft de touwtjes nog steeds stevig in handen.



De spanning tussen Taxi en de familie van Samira loopt ondertussen steeds hoger op. Vooral Ashraf (Saïd Boumazoughe), de neef en compagnon van Samira, vindt dat er actie moet worden ondernomen. Hij beschouwt Taxi als een te groot gevaar vanwege (nog niet ondertekende) verklaringen bij de Nederlandse politie.



Om zijn leven te redden, begint Taxi aan een gevaarlijke reis door het Atlasgebergte om een nieuwe drugslijn op te zetten tussen Noord-Afrika en Europa. Een reis die hij onderneemt met een onverwachte partner, waarbij ze elkaar nooit echt honderd procent kunnen vertrouwen en ze geconfronteerd worden met rivaliserende bendes die op gewelddadige wijze hun nieuwe lijn proberen te saboteren.



‘Mocro Maffia: Taxi’ is vanaf vrijdag 23 augustus te streamen bij Videoland. De film wordt geregisseerd door Nasrdin Dchar, geproduceerd door Fiction Valley en is naar een idee van Ashar Medina. Randa Peters, Philip Delmaar, Edson da Conceicao en Iliass Ojja zijn verantwoordelijk voor het scenario.



Beeld: Jasper Suyk