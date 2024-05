Mode trend: pasteltinten

Laatst geüpdatet op mei 23, 2024 by Redactie

Nu de lente is begonnen, kunnen we niet anders dan ons gelukkig voelen. Het seizoen staat bekend als een tijd van wedergeboorte, vernieuwing en verjonging. En dat is waar pasteltinten in het modebeeld verschijnen. Pastelkleuren zijn kleuren die de kracht hebben om ons kalm te laten voelen en die kunnen worden geassocieerd met welzijn. Er wordt gezegd dat de redenering hierachter is dat deze kleuren ons aan onze kindertijd herinneren. Deze onzekere tijden doen ons hunkeren naar veiligheid en comfort, en die nostalgische gevoelens van pastelkleurige slaapkamers en kinderkleding zijn precies wat we nodig hebben. In de mode worden deze tinten al sinds de 18e eeuw gebruikt. Dit lenteseizoen hebben ontwerpers pastelkleuren gebruikt als stemmingsverbeteraars. Bovendien zijn pasteltinten gemakkelijk te combineren met neutrale kleuren, aardetinten, donkere kleuren, zwart en wit – zelfs je denim krijgt een upgrade in combinatie met een pastelkleurige top of tas. Klik op de prijs om naar webshop te gaan.

Pastel roze

Wil niet iedereen anderen altijd aan suikerspin herinneren? Vrouwelijke en zachte tinten zoals babyroze en zalm zorgen ervoor dat je je net zo lief voelt als je eruitziet.

Pastel groen

Op zoek naar een meer unieke pasteltint? Mint- of pistachegroenten zijn een perfecte manier om je garderobe op te frissen.

Pastel blauw

Blauw is een relatief gemakkelijke kleur om te dragen. De minder verzadigde tinten zoals babyblauw en hemelsblauw herinneren ons aan het heerlijke buitenleven.

Pastel paars

Sering, lavendel, violet, … noem maar op. Deze frisse, vrouwelijke en subtiel romantische tinten zijn universeel flatterend. Dus kanaliseer je innerlijke Prince en baad in de lila regen.