Modern Love krijgt een Nederlandse versie

Prime Video heeft een Nederlandse bewerking van de internationale hitserie Modern Love aangekondigd. Modern Love gaat deze winter exclusief op Prime Video in première, wereldwijd in meer dan 240 landen en gebieden. Modern Love toont uiteenlopende verhalen over liefde en relaties, waarbij iedere aflevering gebaseerd is op de populaire column uit The New York Times. Voor de Nederlandse Modern Love serie hebben toonaangevende regisseurs en schrijvers samengewerkt. De door hen gekozen columns vormen de basis voor deze hartverwarmende serie. De verhalen spelen zich allemaal af in Amsterdam, van het Centraal Station, de Amstel tot aan Amsterdam-Noord en Zuidoost.

De hoofdrollen worden gespeeld door o.a Fedja van Huêt, Jack Wouterse, Noortje Herlaar, Rifka Lodeizen, Eva van de Wijdeven, Arjan Ederveen, Hanna van Vliet, Yootha Wong-Loi-Sing, Hannah Hoekstra, Ricky Koole, Jonas Smulders, Werner Kolf en Romijn Conen. Showrunner is Robert Alberdingk Thijm.



” Modern Love Amsterdam is dé serie die we juist nu wilden maken. Een serie die laat zien dat liefde altijd wint, hoe verwarrend de tijd waarin we leven ook is. De makers hebben gekozen voor bijzondere, authentieke verhalen waarin de personages allemaal op hun eigen manier zoeken naar liefde”, zegt Jacomien Nijhof, head Netherlands Originals, Amazon Studios. “Hoe ziet trouw eruit in een open relatie, of hoe ga je om met gelijkheid en afhankelijkheid als je partner ineens gehandicapt raakt? Ik ben erg onder de indruk van de kwetsbaarheid die voelbaar is in de unieke verhalen, die onze kijkers zeker zullen aanspreken.”



” Moderne Love overstijgt afstand en verschillen tussen mensen, en daarom resoneert het internationaal bij een groot publiek”, aldus Georgia Brown, head of European Originals, Amazon Studios. “We zijn erg enthousiast om een uniek Nederlands perspectief aan dit format te geven, voor onze Nederlandse én internationale kijkers.”

Prime Video is zonder extra kosten beschikbaar voor Prime-leden.