Modetentoonstelling Lange Voor Haute Couture

Laatst geüpdatet op september 24, 2024 by Redactie

Van 25 september tot en met 6 oktober 2024 is het iconische Lange Voorhout in Den Haag het toneel van Lange Voor Haute Couture, een unieke openluchttentoonstelling. De internationaal geprezen modeontwerper en kunstenaar Michelangelo Winklaar, woonachtig in Den Haag, presenteert zijn exclusieve couturecreaties in glazen containers. Dit bijzondere evenement, georganiseerd door de Dutch Fashion Embassy, is gratis toegankelijk en biedt een ongeëvenaarde blik op de kunst van couture.

Fotoshoot Michelangelo Winklaar: Rayzor Sharp. Model: Sylvana Simons

Een ode aan ambacht en elegantie

Na het succes van de eerste editie in 2023, waar meerdere Nederlandse ontwerpers hun werk toonden, staat dit jaar volledig in het teken van Michelangelo Winklaar. Bekend om zijn verfijnde en tijdloze ontwerpen voor de moderne, zelfbewuste vrouw, belichaamt Winklaar de essentie van couture: vakmanschap, luxe en aandacht voor detail. Zijn werk wordt met de hand vervaardigd in zijn eigen studio, waarbij hij traditionele technieken combineert met een hedendaagse visie. Winklaar heeft een bijzondere voorliefde voor pure materialen, structuur, vorm en oog voor detail, die de eigen individualiteit van de drager benadrukken. Tijdens de tentoonstelling geeft Winklaar een glimp van zijn ambacht, waarbij hij verschillende technieken onthult die de kern van zijn werk vormen.

Kijken met je handen: een tastbare ervaring

Een van de hoogtepunten van de tentoonstelling is de mogelijkheid om Winklaar ’s couture daadwerkelijk te voelen. In een speciale vitrine kunnen bezoekers zijn voelbare kunstwerken aanraken. Deze innovatie maakt mode toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Dit concept, dat hij eerder tentoonstelde in zijn solotentoonstelling ‘Kijken met je handen’ in museum Escher in het Paleis, zorgt voor een inclusievere modebeleving.

Borduurwerk op het Lange Voorhout

Voorbijgangers krijgen bovendien de kans om actief deel te nemen aan het coutureproces. In een pop-up atelier op het Lange Voorhout werkt Winklaar live aan een nieuw couturestuk, waarbij hij voorbijgangers uitnodigt om mee te borduren. Dit is een unieke gelegenheid om van dichtbij te ervaren hoeveel vakmanschap en toewijding er in elk couturestuk schuilt.

Een eerbetoon aan couture

Michelangelo Winklaars werk sluit naadloos aan bij de traditie van de haute couture, zoals deze ooit werd gestart door Charles Frederick Worth. Met de hand vervaardigde, unieke kledingstukken met oog voor perfectie en detail – dat is waar couture voor staat. Winklaar brengt deze traditie in een modern jasje en maakt het toegankelijk voor een breed publiek.



Lange Voor Haute Couture 2024 wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Dutch Fashion Embassy, Gemeente Den Haag en The Fashionweek.

Header: *Expositie Lange Voor Haute Couture: Team Peter Stigter*