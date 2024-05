‘Moedermaffia!’ vanaf 7 juni terug met tweede seizoen

Laatst geüpdatet op mei 13, 2024 by Redactie

Opvoeden: nog steeds één van de grootste taboes van moeder zijn. De zogenaamde ‘moedermaffia’ is niet weg te denken van welk schoolplein of kinderdagverblijf dan ook. Ze hebben allemaal een mening over opvoeden en raken niet uitgepraat over allesbehalve hun eigen leven. Is er een balans te vinden tussen jezelf én het zijn van een perfecte moeder? Maar bestaat er eigenlijk wel zoiets als de perfecte moeder? In het tweede seizoen van de Videoland Original dramaserie ‘Moedermaffia!’ volgen we Daan in deze zoektocht, nadat ze onbedoeld zwanger is geworden van haar ex Jorrit en wil vluchten uit de schaduw van perfecte stiefmoeder Monique. De Videoland Original ‘Moedermaffia!’ is vanaf vrijdag 7 juni in zijn geheel te streamen bij Videoland.



Het tweede seizoen van ‘Moedermaffia!’ gaat verder waar seizoen één de kijker achterliet; Daan is onbedoeld zwanger van haar ex Jorrit, de cursisten van Patty dienen nog altijd als dé supportgroep voor Daan en Monique is, tot irritatie van Daan, nog steeds de perfecte stiefmoeder. Of is dat toch allemaal schijn? Als ‘perfect mom’ Momo, na jaren zonder contact, bezoek krijgt van haar eigen moeder Marja wordt ze gedwongen een betere versie van zichzelf te worden. Zelfontwikkeling in de vorm van een carrière als ‘momfluencer’ en Jorrit voorgoed de deur wijzen, nadat hij zijn zwakke moment met Daan heeft opgebiecht. Een zoektocht om die perfecte versie van haarzelf te worden, waardoor alles en iedereen volledig tegen haar keert, maar wellicht de gezinnen dichter bij elkaar kan brengen.



In het tweede seizoen keren Loes Haverkort (Daan), Benja Bruijning (Jorrit), Eva Laurensen (Monique), Nola Frensdorf (Pip), Beppie Melissen (Cecilia) en Tina de Bruin (Patty) terug als bekende gezichten en voegen Raymonde de Kuyper en Paol Cairo zich bij de cast als Marja, de moeder van Monique, en Miguel, de ex van Daan en vader van Boris.



De Videoland Original ‘Moedermaffia!’ is geschreven door Anjali Taneja en Zoeteke Lugthart, geregisseerd door Anna van Keipema en geproduceerd door Kaap Holland Series. De serie is vanaf vrijdag 7 juni in zijn geheel te streamen bij Videoland.



Bekijk hier de eerste beelden.

Videoland Original dramaseries

‘Moedermaffia!’ is vanaf vrijdag 7 juni in zijn geheel te streamen bij Videoland. Daarnaast zijn er meer dan 45 andere Videoland Original dramaproducties te streamen waaronder de hitseries ‘Sphinx’, ‘PATTY’, ‘Sleepers’, ‘Mocro Maffia’, ‘Een Moord Kost Meer Levens’, ‘Judas II: Dagboek van een Getuige’, ‘Eén Grote Familie’ en de nieuwe high-end dramaserie ‘Máxima‘.

Beeld: William Rutten