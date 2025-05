Moeders blij met bloemen

Laatst geüpdatet op mei 9, 2025 by Redactie

Moederdag is een ideaal moment om je moeder blij te maken met haar lievelingsbloem of -plant. Heeft jouw moeder geen favoriet? Kies dan eens op basis van kleur of symboliek. Sowieso zijn bloemen en planten een schot in de roos. Onderzoek heeft aangetoond dat elke keer wanneer moeder naar jouw fleurige cadeau kijkt er sprake is van een glimlach en een vrolijk gevoel. Acht tips voor bloemen en planten waar moeders echt blij van worden.

Bloemen maken blij

De Franse neuroloog Guillaume Duchenne heeft ontdekt dat je bij een spontane lach de spieren rondom de ogen samentrekt. Wanneer je moeders bloemen cadeau geeft, volgt er vanzelf een spontane glimlach. Na het ontvangen van bloemen voelen vrouwen zich nog vrolijker dan ervoor.

Persoonlijk

Een Moederdagboeket hoeft niet groot te zijn om indruk te maken. Het gaat natuurlijk om de gedachte en zelfs een enkele bloem roept emotie op. Uiteraard wel mét een persoonlijk kaartje of zelfgemaakte tekening erbij en dan krijg je die lach niet van moeders gezicht!



Zeven tips voor bloemen en planten waar moeders echt blij van worden:

Pioenen

In mei begint het seizoen voor pioenrozen. Ze hebben weelderige, vaak geurende bloemen in de kleuren wit, roze of rood. Vergis je niet in de bloemknoppen, want die zijn relatief klein. Wanneer ze zich ontvouwen verschijnen er grote bloemen. Vandaar dat je al met een paar stelen een imposante uitstraling hebt. Pioenen staan symbool voor onder meer liefde en een voorspoedig leven. Een ultiem geschenk voor Moederdag!

Anjer

Als eerbetoon aan haar eigen moeder reikte de Amerikaanse Anne Jarvis in 1917 anjers uit aan moeders in haar kerkgenootschap. Het was de allereerste Moederdag. Een traditie die sindsdien is voortgezet over de hele wereld. De anjer is daarom een Moederdagbloem bij uitstek en verkrijgbaar in talloze kleuren zoals roze, wit, rood, paars en groen. De meeste soorten verspreiden bovendien een heerlijke geur. Als je moeder wilt verrassen met een gemengd boeket, zorg dan zeker dat er anjers in zitten.

Potzonnebloem

Welke moeder wordt er niet blij van vrolijke potzonnebloemen. In tegenstelling tot de tuinplant, blijft de potzonnebloem mooi kort waardoor je de bloemen goed kunt zien. Vaak heeft de kamerplant meerdere knoppen die één voor één gaan bloeien. Zet de potzonnebloem in een bijpassende felgekleurde pot en schrijf er een lieve boodschap op! Zo tover je een stralende lach op het gezicht van je moeder!

Gerbera

Door de herkenbare vorm en vele kleuren is de gerbera waarschijnlijk een van de meest blije bloemen om te geven en te ontvangen. Niet voor niets staat de gerbera symbool voor vrolijkheid. De bloem zit bovendien vol met leven want net als de tulp, groeit de gerbera nog een beetje door in de vaas. Een boeket oogt daarom nooit statisch. Tip: laat kinderen een ‘bloemenrooster’ maken van bijvoorbeeld karton. Prik een paar gaten en leg het bovenop een vaas of beker (met water). Steek er vervolgens gerberastelen door de gaten. Zo heb je een eenvoudig, vrolijk boeketje dat mooi rechtop blijft staan.

Orchidee

De orchidee is een betoverende plant die symbool staat voor onvoorwaardelijke liefde en vriendschap. Het is ook een ideaal cadeau voor moeders zonder groene vingers! Je hoeft de plant maar eens per week een slok water te geven en vervolgens trakteert de orchidee je weken, soms maandenlang, op prachtige bloemen. Die verschillen per soort en kunnen ook heerlijk geuren. Het kleurenpallet varieert van wit tot paars en van roze tot knalgeel. Er is altijd een orchidee waar moeder blij van wordt!

Anthurium

Anthurium staat symbool voor schoonheid. Het is echter het hartvormige schutblad dat tot de verbeelding spreekt. Anthurium is er in tal van verschillende kleuren: van rood tot paars en van roze tot groen. Een extra goede reden om deze bloem cadeau te geven, is het zeer lange vaasleven. Dat kan oplopen tot wel vier weken. Het geheim zit ‘m in de stevige, bladloze steel. Die zorgt dat het water helder blijft. Je kunt moeder ook blij maken met een anthuriumplant met hartvormige bloem én blad.

Kamerhortensia

De kamerhortensia bloeit uitbundig met roze, blauwpaarse, witte of rode bloemschermen. Die staan symbool voor oprechte gevoelens van dankbaarheid. De plant zorgt voor een vrolijk kleuraccent in huis en, afhankelijk van het soort, kan de bloei maandenlang duren. Na de bloei geef je de kamerhortensia een plekje in de tuin. Daar kan de plant acclimatiseren om zo winterhard te worden. Dat betekent dat vanaf volgend jaar de kamerhortensia een tuinhortensia is geworden die elke zomer tot bloei komt.



Fotocredit: Bloemenbureau Holland