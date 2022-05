Moeders van een tweeling zijn niet vruchtbaarder, gewoon gelukkiger

Zijn vrouwen met een tweeling vruchtbaarder? Hoewel eerdere studies hebben geconcludeerd dat dit het geval is, blijkt uit een gedetailleerde analyse van meer dan 100.000 geboorten uit pre-industrieel Europa door een internationaal team van wetenschappers dat dit niet het geval is.

Bij mensen komt twinning meestal voor bij ongeveer 1-3% van alle geboorten. Twinning wordt in alle populaties aangetroffen, ondanks dat het in verband wordt gebracht met een veel hoger risico op geboorte- en postnatale gezondheidsproblemen voor zowel de moeder als haar kinderen dan bij alleenstaande zwangerschappen. Gezien deze risico’s lijkt het erop dat natuurlijke selectie heeft voorkomen dat twinning tijdens de evolutie vaker voorkomt. Maar waarom heeft evolutie door natuurlijke selectie twinning dan niet helemaal voorkomen?

Lees ook: Essentiële tips voor het opvoeden van een tweeling

Een veelvoorkomende verklaring is dat de overlevingsrisico’s van twinning gedeeltelijk verborgen zijn voor natuurlijke selectie omdat twinning gepaard gaat met een hogere vruchtbaarheid. Het idee is dat vrouwen die vruchtbaarder zijn dan gemiddeld, ook meer kans hebben om meer dan één eicel af te geven wanneer ze ovuleren – waardoor twinning een marker van hoge vruchtbaarheid wordt. Veel studies analyseerden demografische gegevens en verkregen resultaten die in overeenstemming waren met deze visie.

Deze nieuwe studie toont echter aan dat de eerdere analyses gebrekkig waren. “Eerdere studies zijn problematisch omdat ze ons niet kunnen vertellen of moeders met een tweeling vaker bevallen omdat ze bijzonder vruchtbaar zijn, of omdat vaker bevallen de kans vergroot dat een van deze geboorten een tweeling is”, legt hoofdonderzoeker Alexandre Courtiol van het onderzoeksbureau uit.

De nieuwe resultaten tonen aan dat twinners niet ongewoon vruchtbaar zijn. Eerdere wetenschap had oorzaak en gevolg door elkaar gehaald. “Als een moeder vaker bevalt, is de kans groter dat een van deze geboorten een tweeling is – net zoals je meer kans hebt om te winnen als je meer loten koopt, of een auto-ongeluk krijgt als je veel rijdt ”, voegt eerste auteur Ian Rickard van Durham University, VK toe. Wanneer rekening wordt gehouden met het ‘loterijticket-effect’, ontdekten de auteurs dat moeders die meer kans hebben op een tweeling, minder vaak bevallen – een resultaat dat in tegenspraak is met eerdere bevindingen.

Om de relatie tussen twinning en vruchtbaarheid opnieuw te onderzoeken, combineerde het internationale team van 14 wetenschappers grote datasets van geboorteresultaten uit verschillende delen van het pre-industriële Europa (het huidige Finland, Zweden, Noorwegen, Duitsland en Zwitserland). “Al deze gegevens zijn afkomstig uit oude parochieregisters die minutieus zijn gedigitaliseerd en getranscribeerd”, legt medeauteur Virpi Lummaa van de Universiteit van Turku, Finland, uit. “Om de statistische valkuil te vermijden die eerdere studies teisterde, moesten we ook efficiënte en zorgvuldig gekalibreerde statistische procedures gebruiken”, voegt co-auteur François Rousset van het Institut des Sciences de l’Evolution in Montpellier, Frankrijk, toe.

Uitzoeken wat de relatie tussen twinning en vruchtbaarheid vormt, is niet alleen een kwestie van academisch belang, maar ook een kwestie van volksgezondheid. Inderdaad, biomedische studies die op zoek waren naar manieren om de vrouwelijke vruchtbaarheid te verbeteren, hebben moeders met en zonder een tweeling vergeleken. Co-auteur Erik Postma van de Universiteit van Exeter in het VK wijst er echter op dat “dergelijke onderzoeksontwerpen de veelheid aan factoren negeren die van invloed zijn op hoe vaak een vrouw bevalt, waardoor echte verschillen in fysiologie tussen moeders met en zonder tweeling worden gemaskeerd.” Kortom, het vergelijken van groepen moeders met een tweeling met groepen moeders zonder kan de effecten van twinning- en vruchtbaarheidsgenen verbergen waar ze bestaan, of de illusie wekken als ze niet bestaan.

Lees ook: Hoe je je dromen kunt volgen als je een nieuwe moeder bent

“Er is nog veel dat we niet begrijpen over twinning, maar onze studie suggereert dat twinning om twee redenen niet door natuurlijke selectie is geëlimineerd. Ten eerste is twinning een gevolg van dubbele ovulatie, die de reproductieve veroudering compenseert en waarvan iedereen behalve de jongste moeders profiteert. Ten tweede, wanneer het risico op vroege sterfte van een tweeling niet te hoog is, wordt twinning geassocieerd met grotere gezinnen, hoewel vrouwen met een tweeling minder vaak bevallen. Dit komt omdat een tweeling twee nakomelingen oplevert in plaats van één”, besluit Courtiol.