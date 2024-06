Moet je ijsbergsla wassen?

Laatst geüpdatet op juni 7, 2024 by Redactie

Bij ijsbergsla zitten de bladeren dicht bij elkaar. Hierdoor zijn ze beter beschermd tegen vuil of insecten dan andere slasoorten. Hier en daar hoor of lees je dat ijsbergsla niet gewassen hoeft te worden. Maar dat klopt niet! IJsbergsla moet je altijd wassen voordat deze wordt bereid. Het is voldoende om de hele bladeren van de stengel te scheiden en ze kort te wassen met schoon water.

Slablaadjes mogen over het algemeen pas na het wassen worden gehakt, zodat waardevolle vitamines niet verloren gaan. Het is beter om de bladeren uit elkaar te plukken in plaats van ze af te snijden. Hierdoor kan het blad zich langs de bladnerven verdelen en komt er minder sap naar buiten. Als je niet de hele krop sla nodig hebt, kun je de rest beter heel houden. Het beste kun je de afzonderlijke bladeren aan de buitenkant van de kop verwijderen en het overige deel in de koelkast bewaren.

Bereiding

IJsbergsla is een van de populairste salade onder Nederlanders. Bij het bereiden geldt het volgende: eerst wassen, dan snijden, anders worden de mineralen en vitamines uit de bladeren gespoeld. IJsbergsla dient goed gedroogd geserveerd te worden, alleen zo kan de sla de dressings optimaal opnemen. De eenvoudigste manier om de groenten te drogen is door een slacentrifuge te gebruiken. Als je deze niet bij de hand hebt, kun je de bladeren ook in keukenhanddoeken leggen om te drogen of een conventionele zeef gebruiken. Tip: Als ijsbergsla niet direct wordt gebruikt, kun je deze het beste bewaren in het groentevak van de koelkast. De salade is dan maximaal twee weken houdbaar.

Was ook biologische salades

Door te wassen kunnen ook resten van pesticiden in ieder geval gedeeltelijk worden verwijderd. In de biologische landbouw is het gebruik van pesticiden strikt beperkt. Toch moeten biologische kroppen sla om hygiënische redenen altijd gewassen worden.