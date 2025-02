Monaco verkozen tot beste Europese bestemming 2025

Laatst geüpdatet op februari 26, 2025 by Redactie

Monaco is uitgeroepen tot de beste Europese bestemming van 2025 door European Best Destinations, een toonaangevende organisatie die het toerisme in Europa promoot en samenwerkt met de Europese Commissie. Deze prestigieuze titel benadrukt Monaco als een onmisbare bestemming voor reizigers over de hele wereld. Elk jaar nodigt European Best Destinations reizigers uit om te stemmen op hun favoriete Europese plek en dit jaar greep Monaco de eerste plaats. Meer dan één miljoen stemmen werden uitgebracht en Monaco won. De website van European Best Destinations ontvangt jaarlijks meer dan zes miljoen bezoekers en krijgt wereldwijd aandacht via grote media zoals Forbes USA, Condé Nast Traveler en Yahoo.

Monaco steeds aantrekkelijker voor reizigers

Na een eervolle tweede plaats in 2024, staat Monaco dit jaar trots bovenaan het podium. Het is de eerste Franstalige bestemming sinds Bordeaux in 2015 die deze prestigieuze titel wint. Deze prestatie is het resultaat van een wereldwijde stemming waarbij reizigers uit meer dan 170 landen hun stem uitbrachten. Monaco won dankzij zijn elegante uitstraling, bruisende energie en prachtige omgeving.

Deze overwinning biedt Monaco een geweldige kans om zijn imago en reputatie wereldwijd verder te versterken:

– Verbeterde zichtbaarheid: Toppromotie in premium media die Monaco op de kaart zetten.

– Wereldwijde erkenning: Monaco krijgt veel waardering van luxe reizigers, vooral uit de Verenigde Staten (42% van de stemmen) en het Verenigd Koninkrijk (34% van de stemmen) en wordt gezien als een bestemming voor luxe en duurzaam toerisme.

Een strategische samenwerking met European Best Destinations

De Monaco Tourist and Convention Authority werkt al enkele jaren samen met European Best Destinations om de wereldwijde zichtbaarheid van het land te vergroten. Deze samenwerking heeft tal van voordelen, waaronder:

Verbeterde zichtbaarheid op de website van European Best Destinations, die jaarlijks meer dan zes miljoen bezoekers trekt.

Media-aandacht op invloedrijke platforms die Monaco in de schijnwerpers zetten.

Het gebruik van het “Beste Europese Bestemming”-label door Monaco en zijn partners, zoals hotels, restaurants en attracties, waarmee de bestemming zijn status als topbestemming benadrukt.



Volgens Guy Antognelli, directeur van de Autoriteit voor Toerisme en Congressen: “Deze prijs is een erkenning van de voortdurende inzet van de toeristische en horecaprofessionals, van gidsen tot winkeliers en van openbare diensten tot de vele aantrekkelijke centra. Het is een bewijs van het succes van de innovatieve initiatieven die we in Monaco hebben geïmplementeerd, evenals de recente renovaties in tal van partnerbedrijven, allemaal gericht op het behouden van een uitzonderlijk niveau van kwaliteit en service.”