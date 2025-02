Mooie routes voor een fietsvakantie in Tsjechië

Laatst geüpdatet op februari 17, 2025 by Redactie

Ontdek de schoonheid van Tsjechië tijdens een fietstocht. Tsjechië is voor fietsliefhebbers een aantrekkelijke bestemming. Het landschap is afwisselend, waardoor er voor ieder wat wils is. Van rustige rivierroutes, uitdagende mountainbike trails tot historische tochten langs kastelen en mooie steden. Het fietsnetwerk van Tsjechië is zeer uitgebreid en hierdoor ideaal voor een dagtocht of een fietsvakantie.

1. De Elberoute

De Elberoute is de bekendste en de populaiste fietsroute van Tsjechië en dat heeft een reden. Je rijdt over bijna alleen maar fietspaden en de route kent weinig hoogteverschillen. Bovendien zijn restaurants, bezienswaardigheden en accomodaties ruim vertegenwoordigd en de route is makkelijk te bereiken. De Elbe fietsroute is in totaal 1300 km en 380 km hiervan loopt door Tsjechië. De bron van de rivier de Elbe bevindt zich in het Reuzengebergte in het bergdorpje Špindlerův Mlýn. Vanaf hier doorkruis je de regio’s Oost-Bohemen en Centraal-Bohemen en kom je langs Praag. De Elbe stroomt vervolgens naar het noorden van het land en komt door een prachtig landschap met kastelen, (wijn)stadjes, forten en kegelvormige heuvels.

2. IJzeren Gordijnroute

Door Tsjechië voeren vier EuroVelo routes, één daarvan is de EuroVelo 13 ofwel de Iron Curtain Trail. Het is een van langste fietsroutes van het land en volgt de zuidelijke grens. Regelmatig steek je de Duitse en Oostenrijkse grens over, iets wat tussen de jaren ‘60 en ‘80 ondenkbaar was. Fietsers die houden van historie en ongerepte natuur zullen deze 770 km lange tocht waarderen. Je doorkruist twee nationale parken, fietst langs bunkers, verdwenen dorpjes en komt zelfs af en toe restanten van het IJzeren Gordijn tegen. Maar je zult ook lieflijke dorpjes, wijnkelders en romantische kastelen zien.

3. Moldauroute

Een andere lange afstandsroute is de Moldauroute, waarbij de langste rivier van Tsjechië wordt gevolgd van de bron naar de samenvloeiing van de Moldau in de Elbe rivier. De tocht is precies zoals de rivier; de ene keer kalm en rustig, maar soms ook ruw en uitdagend. De route wordt aangegeven met nummer 7 en begint in Šumava, het Nationale Park Boheemse Woud. De diepe bossen laat je achter je om vervolgens langs het Lipnomeer te fietsen richting de steden Český Krumlov en České Budějovice. Hierna stroomt de rivier naar Praag en fiets je door het heuvelachtige landschap van Centraal-Bohemen. In Mělník eindigt de route, want hier stroomt de Moldau in de Elbe. De Moldauroute is in totaal 450 km, waarvan 261 km door Zuid-Bohemen voert.

4. Het Beiers-Boheemse Baden-fietsgebied

Beieren en West-Bohemen hebben hun handen ineengeslagen en bieden een uitgebreid fietsnetwerk met een lengte van 420 km. De gevarieerde hoofdroute verbindt in negen etappes tien Beierse en Boheemse kuuroorden, waaronder Karlovy Vary, Františkovy Lázně en Mariánské Lázně. Er worden daarnaast 17 rondritten aangeboden en voor families zijn er 11 tochten uitgezet. De tochten doorkruisen het natuurgebied Slavkov en volgen delen van de Eger rivier.

5. Kastelentocht in Oost-Bohemen

Meer een liefhebber van een korte fietstocht? Dan is de kastelentocht in Oost-Bohemen ideaal. De route verbindt vijf kastelen en volgt de Orlice rivier. De tocht begint in Lípa nad Orlicí en eindigt bij de kasteelruïne Potštejn. Het traject is 18 km en gaat over rustige geasfalteerde wegen. Het is ook mogelijk om de fietstocht te beginnen in de stad Hradec Králové, waardoor de tocht met 23 km wordt verlengd. Een van de kastelen is Častolovice, een neogotisch paleis met originele houten cassetteplafonds en een Engels park met een kinderboerderij. In Potštejn kun je ervoor kiezen om dezelfde weg terug te fietsen of een ander pad te nemen. Een andere optie is om de trein terug te gaan.

6. Silezische grensroute

Een aantrekkelijke fietsroute in Silezië, een regio in het noorden van Moravië, is de Silezische grensroute langs de Olše rivier. Dit gemakkelijke pad van 77 kilometer volgt de kronkelende rivier en leidt fietsers door de pittoreske landschappen van Těšín Silezië. De route start in Bukovec, in het meest oostelijke punt van Tsjechië. Onderweg kun je het Fryštát kasteel in Karviná of het Drielandenmuseum in Jablunkov bezoeken. Over asfaltwegen en zacht terrein is het de perfecte route voor recreatieve fietsers die een deel van Europa willen verkennen dat natuur, geschiedenis en cultuur prachtig combineert.



Meer informatie over fietsen in Tsjechië, zie de website van Visit Czechia.

Voor de fietsroutes en praktische informatie, zie Czechia by Bike.