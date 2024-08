10 tips voor nog mooiere vakantiefoto’s, gewoon met je smartphone

Laatst geüpdatet op augustus 22, 2024 by Redactie

De zomer is het perfecte moment om herinneringen en leuke uitstapjes vast te leggen en je smartphone is daarbij je beste vriend. Of je nu ontspant op een zonnig strand, door pittoreske straatjes wandelt of geniet van een verfrissende cocktail, elk moment maakt een leuke herinnering van je zomervakantie. Maar hoe zorg je ervoor dat je vakantiefoto’s echt indruk maken? Begin dit jaar heeft Fairphone, de Nederlandse ethische telefoonfabrikant, een camera-software upgrade voor de Fairphone 4 uitgebracht waardoor deze betere foto’s kan maken. Maar ook met je huidige telefoon zijn er een aantal tips en trucjes waarmee je het beste uit je camera kunt halen. Fairphone geeft je tien tips waarmee je je smartphone fotografie gemakkelijk kunt verbeteren. Zo vereeuwig je de mooiste momenten van je zomervakantie!

1. Maak je lens schoon:

Start with the basics – controleer of je cameralens schoon is. Hiermee zorg je dat je foto’s zo helder en scherp mogelijk zijn. Gebruik een zachte doek om vuil en vlekken te verwijderen. Heb je die niet bij de hand? Dan werkt je T-shirt vaak ook – mits deze van een zachte, niet beschadigende stof gemaakt is. Deze kleine stap kan een groot verschil maken!

2. Focus handmatig:

Simple but effective, tik op het scherm om de focus en belichting handmatig aan te passen. Dit geeft je meer controle over waar de nadruk in je foto ligt en kan de kwaliteit van je afbeeldingen verbeteren.

3. Ontdek verschillende instellingen:

Experimenteer met de verschillende camerainstellingen op je smartphone. De Fairphone 4 heeft bijvoorbeeld een Super Night mode, maar bijna iedere telefoon heeft wel een nachtmodus voor betere foto’s bij weinig licht. Of gebruik bijvoorbeeld de High Pixel modus voor gedetailleerde close-ups.

4. Stabiliteit is belangrijk:

Zorg voor stabiele opnames door je telefoon stevig vast te houden of een statief te gebruiken. Beeldstabilisatie kan ook helpen om trillingen te minimaliseren en scherpere foto’s te maken. Ben je op reis en heb je geen statief bij je? Gebruik dan een sticker met zuignappen zoals een Octobuddy, hiermee kun je je telefoon vastplakken op een muur of raam.

5. Controleer je instellingen:

Pas de beeldverhouding en resolutie van je camera aan op basis van wat je wilt vastleggen. Dit kan helpen om je foto’s beter aan te laten sluiten bij je doel, zoals sociale media of afdrukken. Je kunt in je instellingen ook de kwaliteit van je foto’s aanpassen. Sommige telefoons hebben een 4K optie, waarmee je de scherpste foto’s krijgt. Let wel op je opslag, hoe beter de kwaliteit van je foto namelijk is, hoe groter het bestand is.

6. Speel met licht:

Het juiste licht kan je foto’s maken of breken. Zorg dat het lichtbron achter de camera staat om je onderwerp goed te belichten en harde schaduwen te vermijden. Als je met je gezicht naar de zon staat, moet je camera kiezen tussen het belichten van hetgene wat je wilt fotograferen of je achtergrond. Dit zorgt er meestal voor dat het onderwerp op de foto donker wordt. Draai om en zorg ervoor dat de zon achter je staat als je een foto wilt maken, dan krijg je prachtig licht!

7. Gebruik sneltoetsen:

Veel smartphones hebben sneltoetsen om de camera snel te openen. Met Android 13 op Fairphone toestellen kun je bijvoorbeeld dubbelklikken op de vingerafdruksensor om de camera te openen. Hiermee zorg je ervoor dat je spontane momenten niet mist, wat vaak de leukste foto’s oplevert.

8. Gebruik de rasterfunctie:

Zet de rasterfunctie aan om je foto’s beter te kaderen. Deze hulplijnen helpen je bij het maken van rechte foto’s. Wil je een stapje verder gaan? Zoek dan de ‘rule of thirds’ op om een gebalanceerde en dynamische compositie te maken. Hiermee lijken je foto’s meteen een stuk professioneler.

9. Probeer de pro-modus:

Met de standaardinstellingen van je camera-app kun je al prachtige foto’s maken. Maar als je diep in de pro-modus duikt, kun je een heel nieuw niveau van fotografie bereiken. Zowel de Fairphone 4 als 5 biedt een live preview van de instellingen waarmee je speelt.

● ISO regelt de helderheid, maar het is meestal beter om je ISO zo laag mogelijk te houden. Hoe hoger je ISO, hoe meer ruis je zult zien in je foto.

● Sluitertijd (S) bepaalt hoe snel je foto wordt gemaakt. Hoe langer de sluitertijd, hoe meer licht de camera opvangt. Dit is goed voor situaties met weinig licht, maar zorgt er wel voor dat je je telefoon langer stil moet houden voor een scherpe foto.

● Met EV (exposure value) kun je de belichting reguleren en met de witbalans kun je de kleurtoon van je foto’s bepalen – van warm geel tot koud blauw.

Speel met de instellingen tot de foto er goed uitziet.

10. Blijf oefenen:

De beste manier om beter te worden in fotografie is natuurlijk door veel te oefenen! Experimenteer met verschillende technieken en blijf leren om je foto’s continu te verbeteren.

Met deze tips ben je summer proof wat betreft foto’s en wordt jouw Insta feed een prachtige collectie van herinneringen van de zomer!