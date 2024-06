Ms. Lauryn Hill & The Fugees naar Nederland

Laatst geüpdatet op juni 25, 2024 by Redactie

Op dinsdag 22 oktober 2024 komen de legendarische Ms. Lauryn Hill & The Fugees naar Amsterdam voor een concert in de Ziggo Dome. De ticketverkoop start op vrijdag 28 juni om 10:00 via Ticketmaster.nl

Lauryn Hill, een van de meest bijzondere hiphop-, R&B- en mode/stijl-iconen aller tijden, heeft aangekondigd dat ze opnieuw samenkomt met The Fugees, voor een tour ter ere van het historische album, “The Miseducation”, dat onlangs door Apple Music werd uitgeroepen tot beste album aller tijden. Het concert bevat muziek van The Miseducation of Ms. Lauryn Hill, The Score en meer.



De tour, die 21 shows omvat, begint op 9 augustus in Tampa en bestaat uit concerten in Amerika en Europa, met shows in onder andere Atlanta, Chicago en Los Angeles, Londen, Manchester, Parijs en Amsterdam. De Fugees zullen bij alle shows co-headlinen en YG Marley zal als support optreden.

THE CELEBRATION CONTINUES TOURDATA:

Fri Aug 09 – Tampa, FL – MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre

Sun Aug 11 – West Palm Beach, FL – iTHINK Financial Amphitheatre

Fri Aug 16 – Atlanta, GA – Lakewood Amphitheatre

Sun Aug 18 – Charlotte, NC – PNC Music Pavilion

Wed Aug 21 – Philadelphia, PA – TD Pavilion at The Mann

Fri Aug 23 – Bristow, VA – Jiffy Lube Live

Sun Aug 25 – Mansfield, MA – Xfinity Center

Wed Aug 28 – Cincinnati, OH – Riverbend Music Center

Fri Aug 30 – Milwaukee, WI – American Family Insurance Amphitheater

Sat Aug 31 – Tinley Park, IL – Credit Union 1 Amphitheatre

Wed Sep 04 – Huntsville, AL – The Orion Amphitheater

Fri Sep 06 – Dallas, TX – Dos Equis Pavilion

Sat Sep 07 – Houston, TX – The Cynthia Woods Mitchell Pavilion

Fri Sep 13 – Mountain View, CA – Shoreline Amphitheatre

Sun Sep 15 – Chula Vista, CA – North Island Credit Union Amphitheatre

Tue Sep 17 – Los Angeles, CA – Hollywood Bowl

Fri Sep 20 – Wantagh, NY – Northwell at Jones Beach Theater

Sat Sep 21 – Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center

Sat Oct 12 – Manchester, UK – Co-op Live

Mon Oct 14 – London, UK – The O2

Fri Oct 18 – Paris, France – Accor Arena

Tue Oct 22 – Amsterdam, Holland – Ziggo Dome

MS. LAURYN HILL & THE FUGEES – THE CELEBRATION CONTINUES

Dinsdag 22 oktober 2024, Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 | Entree: vanaf €69,64 (inclusief servicekosten)

Tickets zijn op vrijdag 28 juni vanaf 10:00 te koop via Ticketmaster.