Museum Joure opent nieuwe en interactieve tentoonstelling Douwe Egberts

Laatst geüpdatet op maart 14, 2025 by Redactie

Een volledig vernieuwde tentoonstelling van het iconische en oer-Hollandse koffiemerk Douwe Egberts is geopend in Museum Joure. In deze Friese plaats begon Egbert Douwes in 1753 zijn kruidenierswinkel, waar de basis werd gelegd voor Douwe Egberts. Joure blijft tot op de dag van vandaag een centrale plek in het verhaal van dit oer-Hollandse koffiemerk. In het bijzijn van Sippy van der Meer, wethouder van o.a. kunst en cultuur van de gemeente De Fryske Marren, opende Jetske Bouma, marketingdirecteur bij JDE Peet’s, de tentoonstelling. De expositie, die een vast onderdeel blijft van het populaire Friese museum, weerspiegelt de rijke historie en de tradities van het Nederlandse koffiemerk.

Voor deze bijzondere gelegenheid kregen een aantal trouwe fans van Douwe Egberts uit het hele land een exclusief ontvangst. Ze werden thuis opgehaald, om als eerste de vernieuwde tentoonstelling in Joure te zien.

De genodigden werden rondgeleid door Frans Tolsma die geanimeerd vertelde over bonen branden, het Douwe Egberts spaarprogramma en hoe het koffiemerk pas echt bekend werd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Miriam Sonnevelt-Van der Vos was erbij en vertelt enthousiast: “Ik vond het heel bijzonder om bij de opening van de tentoonstelling te zijn. Al jaren spaar ik D.E punten en ik wilde al heel lang naar dit museum toe. Ik woon in Teteringen dus dat lukt mij niet zomaar. Dat ik nu speciaal werd uitgenodigd en alles voor me werd geregeld vind ik geweldig. Een onvergetelijke middag.”

Onderdeel van het dagelijks leven

De tentoonstelling laat zien hoe koffie een vaste waarde is geworden in de Nederlandse cultuur en hoe Douwe Egberts al generaties lang een rol speelt in koffiemomenten thuis en daarbuiten. Bezoekers maken een tijdreis langs authentieke reclame-uitingen, historische verpakkingen en bijzondere gebruiksvoorwerpen, die samen het verhaal vertellen van Douwe Egberts als onderdeel van ons dagelijks leven. Op deze manier bewaart het museum het erfgoed van het koffiemerk. Bouma benadrukte tijdens de officiële opening: “We zijn trots dat Douwe Egberts al meer dan 270 jaar onderdeel is van een ritueel dat mensen met elkaar verbindt. Koffie blijft zich ontwikkelen en past zich aan nieuwe gewoonten aan, maar blijft tegelijkertijd een vast moment van samenzijn. Met deze tentoonstelling laten we zien hoe traditie en innovatie bij Douwe Egberts hand in hand gaan en hoe koffie – toen én nu – een vast onderdeel is van het dagelijks leven.”



De tentoonstelling is tot stand gekomen na een jarenlange voorbereiding waarin het museum nauw samenwerkte met lokale historici, oud-medewerkers van het koffiemerk en verzamelaars van koffiememorabilia. Iris Nutma, museumdirecteur van Museum Joure vertelt hierover: “We willen bezoekers laten ervaren hoe Douwe Egberts door de eeuwen heen verweven is geraakt met onze cultuur. Het mooie is dat vrijwel iedere Nederlander herinneringen heeft aan dit merk, of het nu gaat om het blik op de plank bij oma, de spaarpunten in een sigarenkistje of de dagelijkse kop koffie aan de keukentafel.”

Meer interactie

Om de eerdere tentoonstelling meer interactief te kunnen maken, zijn bij de herinrichting meer ‘doe’-activiteiten toegevoegd. Zo kunnen bezoekers onder meer in een koffieproeverij zelf experimenteren met verschillende soorten koffiebonen.