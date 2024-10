MuseumTok – 5 bijzondere musea die je moet zien volgens TikTok

Laatst geüpdatet op oktober 31, 2024 by Redactie

Musea zijn allang niet meer alleen voor stille wandelingen door ‘statische’ tentoonstellingen. Steeds meer musea creëeren interactieve tentoonstellingen, museumnachten of gaan mee met de laatste TikTok trends, wat blijkt uit de 49.7K posts onder de hashtag #museumtok. Zo deelt het account @museumtiktok allerlei posts die te maken hebben met kunst, cultuur en design op een manier die interessant is voor iedereen, óók het publiek dat niet zo van musea houdt. Hierdoor wordt musea laagdrempeliger én leuker dan ooit. Benieuwd naar onze #museum (764.9K posts) tips en aanraders?

5 bijzondere musea die je moet zien volgens TikTok

Een reis door de mens, laboratorium proefjes voor de kleintjes, en een TikTok-proof museum met de leukste foto hoekjes – deze musea moet je gezien hebben:



1.Corpus Museum – Dit unieke museum biedt een spectaculaire reis door het menselijk lichaam, waar bezoekers een pad volgen door een gigantische replica van het lichaam, van de hersenen tot de organen. Op TikTok doet Corpus het bijzonder goed, met maar liefst 163.4K likes en een stroom aan creatieve video’s die gezondheid, voeding en beweging op een visueel verbluffende manier uitleggen.



2.Teylers Museum – Het oudste museum van Nederland, opgericht in 1784, is een schatkist vol wetenschap, natuurhistorie en kunst. Teylers Museum beschikt over een indrukwekkende collectie fossielen, mineralen, historische instrumenten en tekeningen.



3. Micropia – Micropia is het eerste en enige museum ter wereld dat zich richt op micro-organismen, de kleinste en meest talrijke levensvormen op aarde. Dit museum, gelegen naast dierentuin Artis, laat je kennismaken met de onzichtbare wereld van bacteriën, schimmels en virussen die essentieel zijn voor ons leven. TikTok gebruikers zijn er razend enthousiast over.



4. De Zaanse Schans – Dit iconische stukje Nederlands erfgoed is perfect voor een herfstuitje en biedt een unieke kijk op onze geschiedenis. Met 9.436 video’s op TikTok heeft de Zaanse Schans een ware online fanbase opgebouwd, waar gebruikers de schilderachtige molens, historische werkplaatsen en zelfs de allereerste Albert Heijn-winkel – geopend in 1887 – vastleggen. Een mix van cultuur, geschiedenis en herfstplezier die niet alleen ter plaatse, maar ook op TikTok volop te beleven is!



5. NEMO Science Museum – Bekend om zijn interactieve ervaringen, biedt NEMO in Amsterdam iets voor alle leeftijden. Dit museum laat bezoekers ontdekken hoe leuk technologie en wetenschap kunnen zijn, met alles van exclusieve workshops voor volwassenen tot spannende proefjes in het laboratorium voor kinderen. NEMO doet het ook fantastisch op TikTok, met 172.3K likes, waar ze in hun video’s interessante proefjes en uitlegvideo’s delen.

Deze musea inspireren het publiek op TikTok

In Nederland hebben verschillende musea flink wat volgers op TikTok weten te verzamelen, en dat komt door hun leuke en creatieve content. Hier zijn een paar van de populairste musea.



1. Rijksmuseum: Met meer dan 192.000 volgers staat dit museum bekend om het innovatieve gebruik van TikTok, waaronder stop-motionanimaties met beroemde kunstwerken en creatieve verhalen. Ze weten historische informatie op een lichte manier over te brengen, wat goed werkt voor de jongere doelgroep. Resultaat? Meer volgers en méér bezoekers.



2. Van Gogh Museum: Met een groeiend bereik van ongeveer 262.000 volgers deelt het museum content die het leven en de werken van Vincent van Gogh belicht, vaak met een combinatie van kunst en boeiende verhalen. Ervaar de jarenoude kunstwerken op een unieke manier via het TikTok-account.



3. Naturalis – Dit natuurhistorisch museum in Leiden heeft een groeiende TikTok-community voornamelijk door de mooie content die ze delen en leuke winacties. In deze TikTok laten ze ook zien hoe een tentoonstelling wordt opgebouwd, een erg fascinerend beeld!



4. Museum Voorlinden – Dit museum in Wassenaar is een geliefde TikTok-spot en staat bekend om zijn bijzondere collectie en indrukwekkende installaties. Een hyperrealistische zwembadinstallatie en stoelen gemaakt van een drumstel, je komt het allemaal tegen in Voorlinden. Daarnaast biedt Voorlinden wisselende exposities in een prachtig natuurlijk landschap. Het licht, de serene sfeer en de ruimte rondom het museum maken het niet alleen een genot om te bezoeken, maar ook een visueel hoogtepunt op social media.



5. The Upside Down – Het museum deelt met meer dan 92.000 volgers op TikTok regelmatig een preview over wat bezoekers in dit unieke museum kunnen verwachten. Het is specifiek ontworpen om bezoekers een ervaring te geven met bijzondere kamers en installaties die speciaal zijn gemaakt voor het maken en delen van social media-content. Van optische illusies tot kleurrijke decors, alles is gericht op het creëren van momenten die jij vervolgens kan delen met jouw volgers. Laat jij je ook meeslepen in een volledig nieuwe dimensie?

Museumnacht in steden door heel Nederland

Musea zetten ook in op het organiseren van speciale nachtevenementen, ook wel Museumnacht genoemd. Hier openen musea in verschillende steden hun deuren ’s nachts met speciale rondleidingen, workshops en optredens. Onlangs vond de Museumnacht in Den Haag en in Leiden plaats en mocht je deze gemist hebben, niet getreurd. Op 2 november staan de volgende edities van Museumnacht weer op de agenda, ditmaal in Enschede en in Amsterdam. Zo organiseert Flessie een workshop om je eigen wijnlabel te maken in het Amsterdams Museum en kan je op lachtherapie bij NEMO met Geert van de Vijver. Er is dus voor elk publiek wel wat te doen en daardoor nemen ook de mensen die normaal gesproken niet zo snel naar een museum zouden gaan nu een kijkje. Het feit dat de Museumnacht in Amsterdam voor de zoveelste keer op rij is uitverkocht, bewijst dit maar al te goed.

Immersive art experience

De nieuwste manier om kunst te ontdekken is er eentje waar je volledig in kunt opgaan: immersive art. Geen statische schilderijen, maar meeslepende, zintuigprikkelende ervaringen die kunst tot leven brengen. Volgens Skyscanner’s 2025 reisrapport is deze trend razend populair onder cultuurliefhebbers en avonturiers. Ook op TikTok is deze trend niet meer weg te denken. Van de lichtshows bij Fabrique de Lumieres in Amsterdam tot interactieve tentoonstellingen wereldwijd, – deze kunstvorm biedt een onvergetelijke manier om cultuur écht te ervaren. Immersive art nodigt je uit om kunst niet alleen te bekijken, maar helemaal op te nemen.