Must-see plaatsen en culinaire hoogstandjes in Frankrijk

Laatst geüpdatet op juni 11, 2024 by Redactie

Frankrijk, een land dat synoniem staat voor romantiek, kunst en gastronomie, is een schat aan ervaringen die wachten om ontdekt te worden. Van iconische bezienswaardigheden tot culinaire hoogstandjes, elke hoek van dit betoverende land lonkt reizigers met zijn unieke charme. In deze gids ontrafelen we de must-see plaatsen in Frankrijk, samen met een verrukkelijke reis door het culinaire landschap.

Parijs: The City of Lights

Geen enkele verkenning van Frankrijk is compleet zonder een bezoek aan de The City of Lights – Parijs. Begin je reis bij de iconische Eiffeltoren, waar een panoramisch uitzicht over de stad zich ontvouwt. Wandel langs de rivier de Seine, steek charmante bruggen zoals Pont Alexandre III over en dompel jezelf onder in de artistieke sfeer van Montmartre, de thuisbasis van de beroemde Sacré-Cœur-basiliek.



Verwen je artistieke gevoeligheden in het Louvre, de thuisbasis van de Mona Lisa, en het Musée d’Orsay, met een indrukwekkende verzameling impressionistische meesterwerken. Voor een voorproefje van de Parijse chic kun je de haute couture-boetieks langs de Avenue Montaigne verkennen.



Eten/drinken: Verwen je smaakpapillen met klassieke Franse gerechten in een bakker voor versgebakken croissants, of geniet van escargots en coq au vin in een traditionele bistro. Vergeet niet je maaltijd te combineren met een glas voortreffelijke Bordeaux of een fluitje champagne.

Provence: een tapijt van lavendelvelden en Romeinse ruïnes

De pittoreske regio Provence, met zijn glooiende wijngaarden en levendige lavendelvelden, is een visueel genot. Bezoek het oude Romeinse amfitheater in Arles en wandel door de geplaveide straten van Avignon, de thuisbasis van het Palais des Papes.



Voor een zintuiglijke ervaring kun je de geurige Lavendelroute in de Luberon-regio verkennen, waar de levendige paarse velden zich uitstrekken zover het oog reikt. Maak een ontspannen rit door de Gorges du Verdon, ook wel de ‘Grand Canyon van Europa’ genoemd, en geniet van het adembenemende landschap.



Eten/drinken: Proef de lokale smaken met ratatouille, bouillabaisse en tapenade. Combineer je maaltijd met een fris glas rosé, een specialiteit uit de regio.

De Franse Rivièra: glamour en pracht aan zee

De Franse Rivièra, of Côte d’Azur, staat synoniem voor glamour en luxe aan zee. Verken de levendige stad Nice, met zijn Promenade des Anglais en de kleurrijke oude binnenstad. Bezoek het middeleeuwse dorp Eze, gelegen op een heuvel met panoramisch uitzicht op de Middellandse Zee.



Geniet van de glitter en glamour van Monaco, de thuisbasis van het beroemde Casino de Monte-Carlo. Ontspan op de glamoureuze stranden van Saint-Tropez of drink een cocktail in een café aan zee in Cannes.



Eten/Drinken: Duik in de mediterrane keuken met een bord bouillabaisse of salade niçoise. Geniet van een glas lokale rosé terwijl je geniet van de zonovergoten sfeer van de Rivièra.

Normandië: een tapijt van geschiedenis en culinaire hoogstandjes

Normandië, met zijn charmante landschap en historische betekenis, biedt een unieke mix van ervaringen. Verken de iconische Mont Saint-Michel, een middeleeuwse abdij op een rotsachtig eiland, en bezoek de historische D-Day-invasiestranden.



Proef de smaken van Normandië met zijn beroemde Camembert-kaas, appelboomgaarden en de decadente Normandische gebakjes. Maak een mooie rit langs de Route du Cidre en proef lokale ciders en Calvados.



Eten/drinken: Verras je smaakpapillen met romige camembert, appeltaartjes en een warme portie moules marinières. Combineer je maaltijd met een glas lokale cider of een slokje Calvados.

Bordeaux: een paradijs voor wijnliefhebbers

Voor wijnliefhebbers is Bordeaux een pelgrimstocht naar het hart van de Franse wijnbouw. Verken de historische wijngaarden van Saint-Émilion en Pomerol en bezoek de indrukwekkende Cité du Vin, een museum gewijd aan de geschiedenis van de wijn.



Wandel langs de elegante boulevards van Bordeaux, een UNESCO-werelderfgoedlocatie, en geniet van de schoonheid van de Place de la Bourse. Maak een wijnproeverij door de regio’s Médoc en Graves, waar enkele van ’s werelds beste wijnen worden geproduceerd.



Eten/Drinken: Combineer je Bordeaux-wijn met lokale delicatessen zoals entrecôte bordelaise of canelé, een zoet gebakje met een gekarameliseerde korst.

Lyon: de gastronomische hoofdstad van Frankrijk

Beëindig je Franse verblijf in Lyon, de onbetwiste gastronomische hoofdstad van het land. Wandel door de geplaveide straatjes van Vieux Lyon, een UNESCO-werelderfgoedlocatie, en geniet van de schoonheid van de basiliek Notre-Dame de Fourvière.



Beleef een culinair avontuur in de traboules, verborgen gangen die de gebouwen van de stad met elkaar verbinden. De traditionele bouchons van Lyon bieden een voorproefje van de authentieke Lyonese keuken, met gerechten als coq au vin en quenelles.



Eten/drinken: Geniet van Lyonnais-specialiteiten zoals boudin noir, salade lyonnaise en de decadente pralinétaart. Combineer je maaltijd met een glas Côtes du Rhône-wijn.