My First Smartphone Festival 2024

In een wereld die doordrenkt is van digitale innovatie, groeien kinderen op te midden van smartphones die een onlosmakelijk onderdeel van hun dagelijks leven zijn. Maar terwijl de smartphone een poort naar kennis en creativiteit kan zijn, brengt dit ook uitdagingen met zich mee. De digitale pubertijd begint steeds jonger, waardoor ouders kinderen al op de basisschool moeten voorbereiden op het gebruik van smartphones. Het My First Smartphone Festival beantwoordt alle smartphone-vragen: speels, vrolijk én nuttig. Het My First Smartphone Festival vindt plaats van 21 tot en met 24 maart in Beeld & Geluid in Hilversum. Tickets zijn hier verkrijgbaar.

Mediawijsheid voor ouders en kinderen

Smartphones zijn niet alleen apparaten; ze zijn poorten naar een wereld vol inspiratie en cultuur. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen hun creativiteit benutten én ze verantwoordelijk met deze content omgaan? Dit is een van de vele vragen die het My First Smartphone Festival beantwoordt, omdat kinderen steeds jonger smartphones omarmen – met het gebruik al rond 8 jaar. Het is cruciaal dat ouders en verzorgers de juiste begeleiding bieden.

Het My First Smartphone Festival brengt bezoekers (zowel volwassenen en kinderen) van het festival op alle mogelijke manieren mediawijsheid bij en maakt, zonder kant te kiezen, de bezoeker bewust van de rol van media. Want wat is een goede leeftijd om een smartphone te geven? Hoe ga je om met fake news? En hoe zit dat met (data)veiligheid en algoritme-bubbels? Dat en meer komt op het festival aan bod. Het My First Smartphone Festival belooft niet alleen educatie, maar ook een verrijkende ervaring voor zowel kinderen als hun opvoeders. Want in een wereld die voortdurend verandert, is het ieder zijn taak om de digitale generatie te begeleiden naar een gezonde relatie met technologie.

Jan Dirk van der Burg, Défano Holwijn, Klaas van Kruistum, Quinn Bezemer

Daarnaast zijn er diverse headliners te beleven op het festival. Défano Holwijn vertelt alles over content creatie, Hoe ga je om met online privacy? Hoe maak je slimme afspraken? Én hoe ga je slim om met je smartphone? Dat ontdek je tijdens de interactieve Samen Slim met je Smartphone Show gepresenteerd door Klaas van Kruistum, bekend van NPO Zapp en nog veel meer programma’s! Quinn, van Quinn & Aaron vertelt je alles over het maken van de grappigste sketches. En Jan Dirk van der Burg, voormalig fotograaf des Vaderlands en bekend van de Snap Shot op NPO Zapp, leert je alle geheimen van fotografie met de smartphone!. Dat, en nog veel meer, is te beleven op het My First Smartphone Festival.

Digitale pubertijd begint steeds jonger

Uit een onderzoek van Yonder Consulting blijkt dat een overweldigende meerderheid van kinderen tussen 8 en 17 jaar oud (77%) actief is op sociale media, waarbij ze ten minste één profiel hebben op een van de grote platforms. Opvallend genoeg heeft 60% van de kinderen tussen 8 en 12 jaar oud, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar op de meeste platforms, een eigen profiel aangemaakt.

Bovendien heeft een aanzienlijk aantal kinderen tussen 8 en 17 jaar oud die actief zijn op sociale media (een derde van deze groep) hun profiel aangemaakt met een valse geboortedatum, waardoor ze toegang krijgen tot functies die bedoeld zijn voor volwassen gebruikers. Dit vergroot hun kwetsbaarheid voor het blootstellen aan ongepaste of schadelijke online content.

Kaarten nu te koop

De eerste editie van het My First Smartphone Festival vindt plaats van donderdag 21 tot en met zondag 24 maart 2024. De eerste twee dagen zijn de speciaal voor schoolklassen, waarbij uitsluitend schoolklassen onder begeleiding van docenten aanwezig zullen zijn. Kaarten voor publiek zijn te koop voor zaterdag 23 en zondag 24 maart vanaf 7,50 euro en bieden niet alleen toegang tot het festival, maar ook het Mediamuseum van Beeld & Geluid (waar het festival deels plaatsvindt). Tickets kunnen hier besteld worden.

Naast het festival in Hilversum is daarnaast vanaf zondag 11 februari de tentoonstelling My First Smartphone te bezoeken bij Beeld & Geluid in Den Haag. We doen echt alles met onze smartphone. Maar hoe deden we dat vroeger? Deze vraag staat centraal in deze tentoonstelling, waarin je kennis maakt met diverse nostalgische apparaten en de sprong maakt naar de moderne tijd.