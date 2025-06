5 mythes over brood – tijd om ze allemaal te ontkrachten!

Laatst geüpdatet op juni 23, 2025 by Redactie

We bakken steeds vaker zelfgebakken brood, niet alleen vanwege de stijgende prijzen, maar ook omdat we om ons figuur geven. Sommige mensen eten helemaal geen brood meer en gebruiken daarvoor het dieet als excuus. Maar is dit werkelijk de juiste richting? Wij ontkrachten 5 mythes over brood.

Lees ook: Zo bak je het perfecte brood

Mythe nr. 1 – Brood bestaat alleen maar uit lege calorieën

Granen bestaan ​​uit drie delen: endosperm, zemelen en kiem. Wit meel bestaat alleen uit het endosperm, terwijl volkorenmeel alle drie de elementen bevat. En veel voedingsstoffen in graan zijn te vinden in de zemelen en de kiem. Daarom bevat volkorenbrood, naast vitamine B en ijzer, ook vitamine E, mineralen – zoals zink en magnesium – flavonoïden en andere antioxidanten, eiwitten en vezels. De meeste volwassenen zouden 5 porties granen per dag moeten eten, waarvan minstens de helft uit volkorenproducten zou moeten bestaan. Daarom past volkorenbrood perfect in een gezond dieet. Als we geen brood meer zouden eten, zouden we een van de gemakkelijkste manieren om volkorenproducten in ons dieet op te nemen, uitbannen.

Voor degenen die geen vertrouwen hebben in in de winkel gekochte producten, is er een oplossing: zelf bakken. Dan weten we zeker dat er geen smaakversterkers in het brood zitten, omdat wij de ingrediënten controleren.

Mythe nr. 2 – Brood maakt je dik

Veel mensen proberen bepaalde producten te laten staan, omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze dik worden. Eén daarvan is brood, dat vanwege het hoge koolhydraatgehalte als een dikmakend product wordt beschouwd en niet geschikt is voor de dagelijkse voeding. Niets is minder waar. Dagelijkse consumptie van brood in gematigde hoeveelheden is een waardevolle bron van vitamine B en mineralen. Waar komt deze populaire mythe vandaan? Mensen weten namelijk niet dat het niet het brood, maar het water is dat zorgt voor de extra kilo’s. Voor elke 100 gram koolhydraten slaat het lichaam namelijk ongeveer 300 gram water op. In plaats van helemaal te stoppen met het eten van brood, is het voldoende om het met mate te doen.

Mythe 3: Glutenvrij brood is gezonder

Een etiket waarop staat dat brood glutenvrij is, garandeert niet dat het ook gezond is. Glutenvrije bakvarianten kunnen namelijk meer suiker en allerlei onverwachte toevoegingen bevatten. Gluten zorgen voor de vorm en elasticiteit van brood en andere bakproducten. Fabrikanten vervangen gluten daarom vaak door toevoegingen als xanthaangom of maïzena om een ​​vergelijkbare textuur te krijgen. Voor extra smaak gebruiken ze extra suiker of vet. Het is dus verstandig om, net als met elk ander bewerkt voedingsmiddel, voorzichtig te zijn met deze overmatig bewerkte glutenvrije producten. Als je besluit gluten te vermijden, kies dan voor brood gemaakt van gezonde alternatieven zoals boekweit-, quinoa-, lijnzaad-, chia- of rijstmeel. Of nog beter: bak het zelf thuis.

Mythe nr. 4 – Gistbrood is puur kwaad

Gistbrood rijst door middel van fermentatie, wat veel voordelen voor ons lichaam met zich meebrengt. Toch is het alleen gerechtvaardigd om brood gemaakt met gist te laten staan ​​als je allergisch bent voor gist of als je een schimmelinfectie hebt. Brood gebakken met gist is rijk aan vitamine B en biotine. Het is een bron van eiwitten en vezels en bevat waardevolle mineralen zoals fosfor, kalium, ijzer en calcium, die het lichaam nodig heeft om goed te functioneren. Als je niet weet welk brood beter voor je is, loont het de moeite om het zelf te bereiden en te ontdekken welk broodbakproces het beste is voor jouw lichaam.

Lees ook: 5 redenen waarom volkorenbrood een must is in een eiwitrijk eetpatroon

Mythe #5 – Bevroren brood is ongezond

Invriezen is één van de beste manieren om voedsel thuis te bewaren. Dat geldt ook voor brood, dat dankzij dit proces zijn voedingsstoffen behoudt. Bovendien voorkomt invriezen dat voedsel oud wordt en er schimmel ontstaat. Dankzij invriezen kunnen we de versheid van brood verlengen, bijvoorbeeld als we er te veel van kopen of maken. Het is niet de moeite waard om voedsel te verspillen. Net zoals je fruit, groenten of vlees invriest, kun je brood gerust in de vriezer leggen en kun je na het ontdooien weer genieten van de knapperigheid en smaak.