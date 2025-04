Mythes over het (paas)ei

Laatst geüpdatet op april 18, 2025 by Redactie

Er bestaan ​​veel mythes rond het ei: Eigeel bevat meer eiwitten? De bruine zijn gezonder? We onthullen hier wat waar is en wat niet, net op tijd voor Pasen.

Lees ook: Recepten voor gevulde eieren die perfect zijn voor Pasen

Zitten er meer eiwitten in het eiwit dan in de dooier?

Dat is niet goed. Afhankelijk van de grootte levert een ei ongeveer acht tot elf gram eiwit. In feite bevat het eigeel meer eiwitten dan het eiwit. Nog een feit: ons lichaam kan veel van zijn eigen eiwitten opbouwen uit de eiwitten in het kippenei.

Zijn bruine eieren gezonder dan witte

Niet waar. Bruine eieren zien er natuurlijker uit dan witte. Daarom wordt vaak aangenomen dat ze ook gezonder zijn. De kleur van de schaal heeft echter niets te maken met de concentratie mineralen en vitamines. Het is niet beïnvloedbaar, maar is genetisch bepaald en afhankelijk van het kippenras. De kleur die beïnvloed kan worden is echter die van het eigeel. Om een ​​sterke gele kleur te verkrijgen, mengen producenten vaak natuurlijke kleurstoffen (carotenoïden) door het voer. Op biologische boerderijen kunnen gedroogde en gemalen groene planten worden gebruikt.

Geverfde paaseieren blijven tot wel vier weken goed?

WAAR. Dit geldt echter alleen voor eieren met een intacte schaal en wanneer deze op een koele plaats worden bewaard. Als eieren echter na het koken met koud water worden gedoofd, blijven ze slechts ongeveer twee weken goed. Het sterke temperatuurverschil kan fijne scheurtjes in de schaal veroorzaken en micro-organismen binnendringen.

Paaseieren hebben geen houdbaarheidsdatumlabel nodig?

Dat is niet waar. Indien gekookte, felgekleurde eieren in de winkels worden aangeboden in een plastic verpakking of een doos, moeten de houdbaarheidsdatum, het aantal stuks, de naam en het adres van de aanbieder worden vermeld. De gebruikte kleurstoffen moeten ook op de verpakking worden gedrukt. Bij gekleurde eieren die los worden verkocht, is de situatie echter anders: er is geen houdbaarheidsdatumlabel op vereist. Bovendien volstaat hier de algemene verwijzing “met kleurstof”.

Lees ook: Zo kook je elke keer het perfecte hardgekookte ei

Vlekken in eieren duiden op bevruchting?

Dit is een mythe. In plaats daarvan is een plekje in het ei bloed of weefsel uit de eierdarmen van meestal oudere hennen. Overigens heeft de kleur van eierschalen geen invloed op de frequentie van voorkomen. In tegenstelling tot bruine eieren kunnen witte eieren echter beter worden onderzocht en kunnen eieren met vlekken worden uitgesorteerd. Dit betekent dat de kans groot is dat deze vlekken vaker in bruine eieren in winkels zullen voorkomen.

Kende jij deze mythes over ei al?