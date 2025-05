Naar de Blue Lagoon? Boek je plek en bescherm de natuur!

Laatst geüpdatet op mei 1, 2025 by Redactie

Kristalhelder water, een witte zandbodem en een rijk onderwaterleven. De Blue Lagoon is een kleine, ondiepe zee-inham tussen de Maltese eilanden Comino en Cominotto, en staat bekend als een van de mooiste natuurlijke zwemplekken van Europa. De Blue Lagoon trekt voortdurend grote aantallen toeristen, wat leidt tot enorme drukte. Om dit te reguleren en de natuur te beschermen geldt er vanaf vandaag een nieuw en gratis online reserveringssysteem dat het aantal bezoekers reguleert. Niet alleen om de natuur te beschermen, maar ook om bezoekers een aangenamere ervaring te bieden.



In de zomer van 2024 werden er tijdens piekuren soms wel 12.000 mensen tegelijk geteld aan de idyllische baai, veel te veel voor het fragiele Natura 2000-gebied. Met het nieuwe systeem worden dat er maximaal 4.000 per tijdslot. Zo krijgt de natuur de kans om te herstellen en kunnen bezoekers écht van de rust en schoonheid genieten.



Vanaf vandaag is het reserveringssyteem live onder het motto “Book. Protect. Enjoy.” Iedereen die de Blue Lagoon wil betreden, of je nu aankomt met een privéboot of een commerciële excursie, moet vooraf gratis reserveren via de officiële website:

bluelagooncomino.mt



Bij reservering kies je een tijdslot waarin je het gebied wilt bezoeken:



Ochtend: 08:00 – 13:00

Middag: 13:30 – 17:30

Avond: 18:00 – 22:00





Na het invullen van je basisgegevens en e-mailadres ontvang je direct een unieke QR-code. Deze toon je bij aankomst bij een van de toegangspunten, waar je een polsbandje krijgt dat toegang geeft tot het geboekte tijdslot.



Toegang tot de Blue Lagoon zonder geldige boeking is niet toegestaan. Overtreding kan leiden tot een boete. Tijdens de eerste weken van het nieuwe systeem zullen medewerkers aanwezig zijn om bezoekers te informeren en begeleiden.

Waarom dit systeem?

Door dit systeem in te voeren krijgt de natuur meer rust, is er minder afval en kunnen bezoekers in alle rust genieten van deze unieke plek.



Het reserveringssysteem is onderdeel van een breder duurzaamheidsproject genaamd Team Blue Lagoon, waarin verschillende Maltese ministeries en organisaties samenwerken. In de zomer van 2025 volgen ook:



– Grotere en veiligere zwemzones

– Extra sanitaire voorzieningen

– Verbeterd afvalbeheer

– Meer toezicht en handhaving



De Malta Tourism Authority blijft in overleg met belanghebbenden over verdere natuurherstelmaatregelen, die tegen de zomer van 2026 volledig ingevoerd moeten zijn.