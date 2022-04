Recept: Nacho’s met mais, Pulled Oats en ananassalsa

Genieten van een lekkere vegetarische borrel? Natuurlijk kan dat! Deze nachoschotel met krokante topping, vegan bloemkool-kaassaus en ananassalsa zorgt voor een kleurrijk feestje op tafel. Heerlijk om van te genieten met familie of vrienden. Eet smakelijk!

Receptcredits: Gold&Green

Ingrediënten

voor 4 personen

175 gram Pulled Oats Naturel (of Pulled Oats Tex Mex) (1 verpakking)

tortillachips

150 gram zwarte bonen

150 gram crispy mais

½ groene jalapeño peper, in ringen gesneden

kleine rode ui, fijngesneden

koriander, ter garnering

Voor de vegan bloemkool-kaassaus

150 gram bloemkool, gekookt

150 gram plantaardig alternatief voor geraspte cheddar

½ el olijfolie

½ tl gerookte paprikapoeder

¼ tl cayennepeper

½ tl knoflookpoeder

½ tl uienpoeder

zout, naar smaak

Voor de ananassalsa

1 rode ui

½ groene jalapeño peper

limoen, sap en rasp

150 gram verse ananas

15 gram koriander

zout en peper, naar smaak

Bereidingswijze

1. Bak Pulled Oats krokant in een pan met olie. Gebruik je Pulled Oats Tex Mex? Meng Pulled Oats dan met de bijgeleverde kruidenpasta en bak krokant in een koekenpan zonder olie. Zet apart.

2. Maak de kaassaus door de gekookte bloemkool in een keukenmachine fijn te pureren. Verhit vervolgens de olijfolie in een klein pannetje en voeg daar de gepureerde bloemkool aan toe. Voeg de kruiden toe en roer goed door. Voeg ook het plantaardige alternatief voor geraspte cheddar toe en meng goed door totdat het gesmolten is. Zet apart.

3. Maak de ananassalsa door de ananas, rode ui en jalapeño fijn te snijden en te mengen in een kom. Voeg het sap en de rasp van de limoen toe en breng op smaak met de koriander en zout en peper.

4. Maak de nachoschotel. Verdeel de helft van de tortillachips over een plank of een groot bord. Verdeel daarover de helft van de krokant gebakken Pulled Oats en vervolgens de helft van de kaassaus. Herhaal deze stappen voor de tweede laag.

5. Maak de nacho’s af door ze te garneren met de zwarte bonen, crispy mais, rode ui, jalapeño peper en de ananassalsa.