Najaar ’23 Stylinggids: Interieur- en Kamerplantentrends van Intratuin

Laatst geüpdatet op september 4, 2023 by Redactie

Met de komst van september wordt het langzamerhand tijd om de warme zomeravonden buitenshuis te verruilen voor lekker binnen vertoeven bij een knisperend (digitaal) haardvuur. Dit is het uitgelezen moment om je huis klaar te stomen voor de koelere maanden die voor ons liggen. De interieur-experts van Intratuin inspireren met drie verschillende trends waarmee je gegarandeerd warmte en groen in huis brengt. Door welke trend laat jij je inspireren voor een kleine make-over?



Dit najaar zijn opvallende en contrasterende kleuren, prints en verschillende soorten texturen helemaal terug. De interieurtrends voor de herfst van 2023 draaien om het creëren van unieke ruimtes met retroreferenties, honingtinten en soms een mysterieus randje. Voor de liefhebbers van een meer neutrale look: geen zorgen! Met natuurlijke materialen en pasteltinten creëer je in een handomdraai een gebalanceerd interieur. De interieurexperts van Intratuin delen drie unieke trends die dit najaar de nodige inspiratie bieden om je huis te pimpen: Raw Mystery, Balanced Home en Retro Revival.

#1 RAW MYSTERY | Pimpelpaars met een gouden randje

Mystieke sfeer met aardse tonen

Big Bang! Met een enorme oerkracht ontstond miljarden jaren geleden het heelal met daarin onze eigen planeet; de aarde. Een magisch verschijnsel van de natuur. Om de natuur te koester brengt de trend Raw Mystery een ode aan haar enorme kracht en schoonheid. Denk aan robuuste materialen, organische vormen en diep donkere kleuren zoals paars en oker-oranje.



De basiskleuren donkerpaars, donkerblauw en zwart zorgen in contrast met oker voor een mysterieuze sfeer. Maar wanneer je aan het sterrenstelsel denkt, denk je al snel aan glimmende objecten. Goud en zilver mogen daarom ook zeker niet ontbreken in het kleurenpalet van Raw Mystery.



RAW MYSTERY MUSTHAVES | De accessoires in deze trend komen in organische en ronde vormen die rechtstreeks uit de natuur lijken te komen. Denk aan bolle vazen geïnspireerd op planeten, marmeren plantenpotten of natuurlijk gevormd glas. Maakt de lavalamp haar comeback? De materialen hebben een verweerde – en soms zelfs grillige – uitstraling wat zorgt voor een mysterieuze sfeer. Als tegenhanger zijn de stoffen van zacht velours.



GROENE GASTEN | Een ode aan onze planeet betekent ook veel groen in huis. Deze groene vrienden komen geheel in stijl.

Calathea lancifolia – De lange bladeren van dit type Calathea zijn getekend met licht- en donkergroen en de onderkant is extra speciaal vanwege de donkerpaarse kleur. Pluspuntje: de plant heeft een luchtzuiverende werking!

Drakenbloed boom (Draceana surculosa) – de naam klinkt misschien wat spannend maar deze plant is verre van gevaarlijk en makkelijk in onderhoud. De groene bladeren met lichte stippen doen denken aan een heldere sterrenhemel.

Vaderplant (Tradescantia palida) – Ga voor een geheel paarse variant of een mix van groen, wit en paarse bladeren. Liever een hang-variant? Daar is deze vaderplant ook erg geschikt voor.

Schoonvrucht (Callicarpa) – deze plant vol met trosjes paarse besjes past perfect in het kleurenpalet van Raw Mystery.

#2 BALANCED HOME | welzijn voorop

Geniet van comfort, natuurlijke luxe en wellness

Rust en stilte zien we in onze drukke levens steeds meer als een luxe. Maar wat als je dit elke dag opnieuw in je eigen huis kunt ervaren? Insert de Balanced Home trend. Deze staat voor ontspanning, luxe en natuur en helpt je met de juiste combinatie van kleur, groen en accessoires een rustgevende thuisbasis te creëren. En dat beperkt zich niet slechts tot neutrale kleuren en basic items, want een balanced home maak je compleet door het gebruik van vrolijke pastelkleuren en items van natuurlijke materialen.



In de basis gebruik je voor deze trend drie neutrale tinten van lichtgrijs tot donkerbruin. Met de subtiele toevoeging van mintgroen en lila breng je vervolgens warmte in je interieur aan. Denk hiervoor aan kleine, kleurrijke interieuraccessoires.



BALANCED HOME MUSTHAVES | De meubels en accessoires die bij deze trend passen zijn voornamelijk gemaakt van natuurlijke of natuurlijk ogende materialen zoals steen, keramiek en hout maar wel met een mooie afwerking en een luxe uitstraling. De look maak je compleet met pastelkleurige accessoires, organische vormen en textiel en glaswerk met reliëf om de texturen die je in de natuur vindt na te bootsen.



GROENE GASTEN | En bij een balanced home kan het helende effect van planten uiteraard niet ontbreken. De planten die jouw welzijn gegarandeerd een boost geven?

Paradijsvogelplant (Strelitzia nicolai) – Met deze majestueuze plant met grote, groene bladeren tover je je huis op een makkelijke wijze om tot rustgevende, groene oase.

Homalomena (Homalomena rubescens ‘Maggy’) – Het hartvormige blad en rode stelen maken deze plant een heuse eye-catcher in je interieur. Zo mooi, je blijft kijken!

Vissenstaartpalm (Caryota mitis) – Een palmsoort met een bijzonder uiterlijk. De luchtzuiverende werking van deze plant past perfect in jouw balanced home.

Philodendron (Philondendron melanochrysum) – Een unieke plant met donkergroene, velvetachtige bladeren. De grote bladeren dragen middels luchtzuivering bij aan een gezond en kalmerend binnenklimaat.

#3 RETRO REVIVAL | terug naar toen

Boogie Woogie vormen, vintage en een bont kleurenpalet

Met respect voor elkaar én materialen brengt deze trend ons dichter bij elkaar. Door te kiezen voor vintage items geef je meubels een nieuw leven en ga je duurzaam met grondstoffen om. De kleuren, vormen en stoffen uit Retro Revival zijn geïnspireerd op de jaren ’70 en versterken de vintage look and feel. Met een bonte verzameling aan opvallende items en veel groen creëer je met deze trend een kleurrijke en gezellige sfeer in huis.



De Retro Revival trend is herkenbaar aan de bonte combinatie van warme kleuren zoals paars, oranje en groen. In combinatie met accenten van bruin – bijvoorbeeld van donkere houtsoorten – en warme goud tinten ontstaat een toegankelijk en cozy geheel.



RETRO REVIVAL MUSTHAVES | Welcome home! Vul je huis met een mix aan persoonlijke items en kleurrijke eyecatchers. Het resultaat? Een gezellige sfeer waar het best een beetje rommelig mag zijn. Denk aan vazen in verschillende ronde vormen, gecombineerd met stoffen in contrasterende patronen zoals een mooie ruit of bladmotieven. Voeg items met een glanzend randje toe voor een vleugle glam rock. De materialen lopen ook flink uit een: van keramiek tot emaille, gevlochten stoffen met franjes, gekleurd glas en rotan. De accessoires zijn veelal handbewerkt en hebben een vintage uitstraling.



GROENE GASTEN | Het groen in deze trend is geheel in stijl; met contrasterende structuren, speelse vormen en creaties van kleurrijke (droog)bloemen.

Varens – Groen en niet te missen! Varens zorgen voor een speelse look met bladeren die lijken op grote veren.

Hangende tongplant (Schismatoglottis wallichii) – deze hanger met hartvormige bladeren en bijna zilver achtige lijntekeningen mag niet ontbreken in een retro interieur. Let op, de plant heeft voldoende ruimte nodig om te shinen.

Koraalcactus (Rhipsalis) – Een echte alleskunner; de weelderige stengels variëren van dun en lang tot breed en geribbeld en krullend en rond. Perfect als hangplant!

Dahlia – Terug van weggeweest! Kies een oranje of paarse tint voor de ultieme retro look.