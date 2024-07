Narcisme neemt af met de leeftijd

Laatst geüpdatet op juli 12, 2024 by Redactie

Mensen hebben de neiging om minder narcistisch te worden naarmate ze ouder worden, van kindertijd tot oudere volwassenheid. De verschillen tussen individuen blijven echter in de loop van de tijd stabiel: mensen die als kind narcistischer zijn dan hun leeftijdsgenoten, blijven dat ook als volwassenen, zo blijkt uit de studie.

“Deze bevindingen hebben belangrijke implicaties gezien het feit dat een hoog niveau van narcisme de levens van mensen op veel manieren beïnvloedt – zowel de levens van de narcistische individuen zelf als, misschien zelfs nog meer, de levens van hun families en vrienden”, zegt hoofdauteur Ulrich Orth, PhD. , van de Universiteit van Bern in Zwitserland.



Orth en zijn collega’s analyseerden gegevens uit 51 longitudinale onderzoeken, die allemaal maten hoe de niveaus van narcisme van deelnemers in de loop van de tijd veranderden. De onderzoeken omvatten 37.247 deelnemers (52% vrouwen en 48% mannen), variërend in leeftijd van 8 tot 77 jaar. Sommige onderzoeken volgden de deelnemers decennialang. De meeste werden uitgevoerd in de VS, Canada en West-Europa, één in China en één in Nieuw-Zeeland.



De onderzoekers codeerden of elke studie een of meer van drie verschillende soorten narcisme meet: agentisch, antagonistisch en neurotisch. Agentisch narcisme omvat gevoelens van grootsheid of superioriteit en een sterke behoefte aan bewondering; antagonistisch narcisme omvat arrogantie, rechtmatigheid, ongevoeligheid en lage empathie; en neurotisch narcisme gaat gepaard met emotionele ontregeling en overgevoeligheid.



Over het geheel genomen ontdekten de onderzoekers dat alle drie de soorten narcisme afnamen vanaf de kindertijd tot op hoge leeftijd, met een kleine afname voor agentisch narcisme en een gematigde afname voor antagonistisch en neurotisch narcisme.



De onderzoekers ontdekten echter ook dat het narcisme van mensen ten opzichte van dat van hun leeftijdsgenoten in de loop van de tijd niet significant veranderde. Met andere woorden: mensen die als kind narcistischer waren dan gemiddeld, bleven als volwassenen narcistischer dan gemiddeld.



“Dit gold zelfs over zeer lange perioden, wat erop wijst dat narcisme een stabiel persoonlijkheidskenmerk is,” zei Orth.



De meeste gegevens die in het onderzoek zijn geanalyseerd, kwamen uit de Verenigde Staten en West-Europa, dus toekomstig onderzoek zou narcisme in een breder scala aan landen en culturen moeten onderzoeken, zei Orth.

Toekomstig onderzoek zou zich volgens Orth ook moeten richten op het onderzoeken van de redenen waarom narcisme afneemt met de leeftijd. “Eén theorie suggereert dat de sociale rollen die we op volwassen leeftijd aannemen, bijvoorbeeld als partner, ouder, werknemer enzovoort, leiden tot de ontwikkeling van meer volwassen persoonlijkheidskenmerken, waaronder lagere niveaus van narcisme,” zei hij.