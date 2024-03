Nashipeer: sappig als een peer, knapperig als een appel

De Nashipeer is inmiddels vrijwel overal in ons land aanwezig, maar komt oorspronkelijk uit Azië. Vergeleken met lokale peren heeft het een vrij mild aroma. De vrucht wordt vaak zo gegeten, maar kan ook veel zoete en hartige gerechten verrijken.

Gebruik nashiperen

De Nashipeer smaakt heerlijk in fruitsalades, compotes en jam, als taarttopping of in zoete desserts. Een heerlijk voorgerecht is nashi gebakken met geitenkaas en honing. In een salade kan het exotische fruit gecombineerd worden met radicchio, rode biet, granaatappel en walnoten. Probeer ook eens een pittige nashichutney: uien en gember worden gebakken en het in blokjes gesneden fruit wordt toegevoegd. Breng op smaak met chili, steranijs, een beetje suiker en azijn en laat ongeveer 40 minuten sudderen. Giet het dikke mengsel in schone weckpotten terwijl het nog heet is.

Oorsprong

De peer (Pyrus pyrifolia) wordt meestal op de markt gebracht als “Nashi”, het Japanse woord voor “peer”. Hij wordt ook wel ‘appelpeer’ genoemd omdat de ronde, licht afgeplatte vruchten visueel op een appel lijken. Het fruit komt onder meer vanuit China, Nieuw-Zeeland en Japan op de Nederlandse markt. De vruchten hebben een lichtgroene tot geelachtige, crèmekleurige of bronzen schil die dun en eetbaar is. Het vruchtvlees is steviger dan bij Europese peren en doet meer denken aan een sappige appel.

Een gezonde peer

De Nashi bevat weinig calorieën vanwege het hoge watergehalte en bevat – net als lokale peren – veel positieve ingrediënten. Dit omvat veel vezels, mineralen zoals kalium en magnesium en vitamines zoals vitamine C en B-vitamines.

Verkrijgbaarheid

Nashiperen zijn jaarrond verkrijgbaar en worden doorgaans per stuk verpakt in schuimnetten omdat ze drukgevoelig zijn. Geef bij aanschaf de voorkeur aan onbeschadigde vruchten die een aangename perengeur afgeven. In het najaar kun je ook streekproducten vinden op de wekelijkse markt en in de biologische winkel.