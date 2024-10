National Boyfriend Day: 9 op de 10 Nederlandse mannen willen meer bloemen

Laatst geüpdatet op oktober 3, 2024 by Redactie

Nieuw onderzoek van Euroflorist NL heeft uitgewezen dat slechts 2% van ALLE online bloemenverkopen cadeaus voor mannen zijn, ondanks dat 9 op de 10 (87%) Nederlanders zeggen dat ze meer bloemen willen ontvangen. Hoewel Valentijnsdag misschien wel de populairste kalenderdatum is om je geliefde te vieren, zijn andere nationale dagen de laatste jaren steeds populairder geworden – waaronder ‘National Boyfriend Day’ op 3 oktober.



Sterker nog, het team van Euroflorist heeft een toename van 16% opgemerkt in het aantal Nederlanders dat online zoekt naar ‘National Boyfriend Day’ in het afgelopen jaar. En met een toename van 69% in het aantal mensen dat alleen al in de afgelopen week naar de term zocht, lijkt het erop dat meer Nederlanders dan ooit tevoren feestvieren.



Het onderzoek van Euroflorist suggereert echter dat de typische cadeaus van bier of aftershave misschien niet zijn waar mannen naar op zoek zijn. Na analyse van meer dan 47.000 van hun eigen bloemenverkopen, onthult de bloemen- en cadeaubezorgservice de waarheid over mannelijke relaties met bloemen, inclusief hoeveel bestellingen aan mannen waren gericht. Hun gegevens tonen aan dat mannen in Nederland slechts 2% (2,43%) van alle bloemengeschenken voor hun rekening nemen, terwijl de overige 98% van de boeketten naar vrouwen gaat.



Desondanks bleek uit een recent onderzoek van de bloemenbezorgservice dat maar liefst 9 op de 10 (87%) Nederlanders meer bloemen wil ontvangen.



Evenzo bleek uit een onderzoek uit 2021 van Funny How Flowers Do That dat vrouwen doorgaans eens in de paar maanden een boeket bloemen ontvangen, terwijl mannen geluk hebben als ze één boeket per jaar krijgen.



Met andere populaire online theorieën die stellen dat veel mannen hun allereerste boeket bloemen bij hun begrafenis zullen ontvangen, is National Boyfriend Day misschien wel de perfecte viering om de trend te doorbreken.



Chris Blunt, hoofd marketing bij Euroflorist, zegt: “Het is jammer om te zien dat slechts 2% van onze verkopen naar mannen gaat, ondanks dat onze gegevens aantonen dat 87% van de mannen bloemen wil ontvangen.



“Bij Euroflorist geloven we dat bloemen voor iedereen zijn, ongeacht geslacht, en dat er geen goed of fout boeket is om te kiezen voor een geliefde.



“We hopen dat meer mensen hun liefde en waardering voor speciale mannen in hun leven zullen delen via de taal van bloemen.”



Op de vraag welke bloemen je naar mannen moet sturen, zegt Chris: “Er is geen goede of foute keuze als het gaat om het selecteren van een boeket bloemen.



“Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen persoonlijke favorieten, dus als je weet dat een man in je leven van rozen houdt, zijn ze een geweldige keuze.



“Maar als je het niet zeker weet, zijn anjers, lelies en tulpen prachtige opties.”