Nationale Seks-enquête: 45 procent doet regelmatig aan sololiefde

Laatst geüpdatet op mei 8, 2024 by Redactie

Een op de vijf Nederlandse mannen onder de 50 jaar masturbeert om stress tegen te gaan. Vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie zijn terughoudender, zo geeft 17 procent aan dat zij zich zichzelf ontspannen met sololiefde. Over de gehele linie doet 45 procent van alle respondenten minimaal een keer per week aan zelfbevrediging. Dat blijkt uit de jaarlijkse Nationale Seks-enquête van EasyToys die werd uitgevoerd onder 1050 volwassen Nederlanders.



Van de Nederlandse mannen bereikt 15 procent dagelijks eigenhandig een hoogtepunt. Bij vrouwen ligt dit percentage veel lager, namelijk op 3 procent. En dat mag best hoger, volgens de deskundigen. “Door masturberen komen er tal van hormonen vrij in je lichaam, bijvoorbeeld serotonine”, legt seksuoloog Eveline Stallaart uit. “Serotonine heeft een kalmerende werking op het lichaam. Het vermindert je stressniveau, dus je kunt helderder denken en bent waarschijnlijk een stuk gezelliger en productiever.” Opmerkelijke bevinding: een op de acht mannen (12 procent) tussen de 18 en 34 jaar oud ontlaadt zichzelf ook wel eens onder werktijd, iets wat onder de dames zelden voorkomt.

Lees ook: Hoe krijg je een meervoudig orgasme door solo seks?

Praten over masturbatie

Masturbatie blijkt met name onder oudere Nederlanders nog een taboe: 46 procent van de ondervraagde vijftigplussers geeft aan hier nauwelijks over te praten met hun partner. Jongeren tot 34 jaar zijn wel open over masturbatie tegenover hun geliefde. Zo vertelt 79 procent dit aan de partner.



Om te komen tot een climax gebruikt twee derde van de vrouwelijke respondenten een speeltje, terwijl 44 procent van de mannen klaarkomt met een erotisch hulpmiddel zoals glijmiddel of een toy. Een meerderheid (57 procent) van de mannen geeft aan dat zijn partner een speeltje gebruikt tijdens het vrijen.

Orgasmekloof

Deskundigen claimen dat masturbatie vrouwen helpt om hun lichaam te ontdekken, waardoor zij aan hun partner beter duidelijk kunnen maken wat ze lekker vinden. Uit de zogenoemde orgasmekloof blijkt dat veel vrouwen moeite hebben met klaarkomen tijdens de seks met hun partner. Stallaart benadrukt dat deze kloof gedicht moet worden en dat masturbatie daarbij kan helpen. “Uit onderzoek weten we dat je door zelfbevrediging je lichaam beter leert kennen en dat je zelfs spieren als de bekkenbodem traint”, aldus de seksuoloog. “Het blijft opvallend dat een aanzienlijke deel van de Nederlandse vrouwen dit niet of nauwelijks doet en daar ook niet over durft te praten met hun partner. Zonde, want het zou zo mooi zijn als die orgasmekloof kleiner wordt en uiteindelijk verdwijnt.”

Lees ook: Geheimen voor betere orgasmes

Om aandacht te vragen voor masturbatie door vrouwen heeft EasyToys het satirische reallife-programma ‘The Clitoris Conquest’ gelanceerd waarin koppels strijden om Mount Clitoris te bereiken. Net als het jaarlijkse initiatief Mei Masturbatiemaand past dit binnen de missie van de erotiekgigant om het taboe te doorbreken en seks plezierig te maken voor iedereen.