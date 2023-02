Nationale Seks-enquête: ruim driekwart happy met seksleven

Laatst geüpdatet op februari 14, 2023 by Redactie

Ruim driekwart van de Nederlanders is tevreden of zelfs heel tevreden over zijn of haar seksleven. Dat komt naar voren uit de eerste Nationale Seks-enquête. Dit jaarlijks terugkerend onderzoek onder duizend Nederlanders is uitgevoerd door onderzoeksbureau Panel Inzicht in opdracht van EasyToys. Hoe blij Nederlanders wel of niet zijn met hun seksleven blijkt onder meer samen te hangen met tevredenheid over het eigen lichaam, de mate van afwisseling in bed en het al dan niet voorrang geven aan de seksuele behoeftes van de bedpartner.



Ruim de helft van de respondenten (52 procent) is tevreden over zijn of haar seksleven. Ongeveer een kwart (26 procent) geeft aan zelfs heel tevreden te zijn. 15 procent is ontevreden en 7 procent heel ontevreden. In die verdeling zijn er opvallend genoeg nauwelijks verschillen tussen mannen en vrouwen, tussen leeftijdsgroepen, tussen hetero’s en LHBTQI+’ers en tussen de verschillende Nederlandse regio’s.

Kwart meermaals per week van bil

In totaal heeft 4 procent van de Nederlanders dagelijks seks, vrijt een kwart meerdere malen per week en doet een derde het meermaals per maand. Zo’n 20 procent heeft eens per maand of minder seks en 18 procent zegt het vrijwel nooit te doen. Hoe tevreden we zijn met ons seksleven heeft daar voor een belangrijk deel mee te maken, komt uit het onderzoek naar voren. Zo heeft de groep die heel tevreden is ook het meeste seks: maar liefst 10 procent van die groep zegt elke dag te vrijen. Bijna de helft van hen gaat meermaals per week van bil en bijna een derde meermaals per maand. Het percentage mensen die min of meer celibatair leven, is weer het hoogst bij de groep die heel ontevreden is: maar liefst 69 procent geeft aan vrijwel nooit seks te hebben. Dat betekent overigens niet dat die groep nooit zin heeft in een fijne vrijpartij, zo blijkt: eenzelfde percentage van die groep zegt namelijk wel vaker seks te wíllen hebben.



Naast hoe vaak we de daad verrichten, blijkt ook een positief beeld van het eigen lichaam een duidelijk verband te houden met een goed seksleven. Wie ontevreden is over het seksleven, heeft namelijk veel vaker ook een negatief fysiek zelfbeeld. Bij de groep die ronduit ongelukkig is met het seksleven, is 40 procent ook ontevreden over het eigen lichaam. Ter vergelijking: onder de groep die heel tevreden is over het seksleven, is maar 8 procent ontevreden met wat hij of zij in de spiegel ziet.

Orgasmekloof

De stelregel ‘happy wife, happy life’ bewijst zich ook in de resultaten van de Nationale Seks-enquête. Het voorrang geven aan de behoeftes van de (bed)partner blijkt namelijk bevorderlijk te zijn voor het seksleven: van de groep die heel tevreden is met het seksleven zegt bijna een kwart zijn partner voorop te stellen tijdens de daad. Onder de groep die de meeste seksuele frustratie ervaart, is dit slechts 4 procent. Afwisseling in bed – of een gebrek daaraan – maakt ook veel verschil. Ongeveer een derde van wie ontevreden is zegt meer afwisseling te willen, bijna drie keer zo veel als bij wie wel tevreden is met het seksleven. Veelvoorkomende problemen als moeilijk klaarkomen door penetratie onder vrouwen of vroegtijdig ejaculeren onder mannen (onder de respectievelijke geslachten een probleem bij zo’n 20 procent van de respondenten) blijken minder bepalend te zijn voor de tevredenheid.



Hoewel mannen en vrouwen vrijwel even (on)tevreden zijn met hun sekslevens, blijkt er wel sprake te zijn van een ‘orgasmekloof’ tussen de twee seksen: bij mannen leidt gemiddeld bijna 80 procent van de vrijpartijen tot een orgasme, bij vrouwen geldt dat voor gemiddeld 57 procent van de gevallen. Mannen lijken zich daar bewust van te zijn: dat hun partner zich goed voelt en dat hun partner klaarkomt is voor hen een van de belangrijkste criteria voor goede seks. Vrouwen hechten er weer meer belang aan dat zij zichzélf goed voelen, nog afgezien van het al dan niet bereiken van een climax. Zowel mannen als vrouwen noemen als belangrijkste criterium dat er door beiden genoten wordt van de seks, orgasme of niet.

Missionarishouding in bed blijft favoriet

De missionarishouding is vooralsnog het favoriete standje van ons landje. Ruim een kwart geeft aan het liefst in die houding seks te hebben, gevolgd door doggy style (22 procent) en lepeltje-lepeltje (13 procent). Daarbij valt wel op dat mannen een voorkeur hebben voor doggy style boven de missionarishouding, die onder vrouwen weer de favoriet is. Hoe ouder de respondenten, hoe meer uitgesproken de voorkeur voor de missionarishouding, blijkt tevens uit de onderzoeksresultaten. Bijna een derde verandert tijdens het vrijen niet van standje. Ruim de helft doet dit één of twee keer. Slechts zes procent houdt er een meer acrobatische stijl op na met vier standjes of meer per vrijpartij.



Als geliefde locatie wordt na het eigen bed (82 procent) de hotelkamer het meeste genoemd (38 procent), zowel bij de mannen als de vrouwen. Beide geslachten noemen vervolgens de bank (36 procent) en het bad of de douche (35 procent) het vaakst als ideale plekken voor seks. Opvallend populair is de vrije natuur: maar liefst een kwart (30 procent van de mannen en 20 procent van de vrouwen) geeft aan dat hij of zij daar weer een keertje seks wil hebben.