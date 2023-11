Nationale Vruchtbaarheidstest 2.0 – Wat weet de Nederlander over vruchtbaarheid?

Laatst geüpdatet op november 6, 2023 by Redactie

Deze week, tijdens de Europese Week van de Vruchtbaarheid, wordt in Nederland wederom de Nationale Vruchtbaarheidstest uitgezet. In 2021 deden er 4.700 mensen mee, dit heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd. Het doel van deze vragenlijst is zowel meer inzicht krijgen in het gedrag en kennisniveau van de Nederlander, als het gaat over vruchtbaarheid, en het delen van kennis hierover.



Zwanger worden is niet voor iedereen vanzelfsprekend; ongeveer 1 op de 6 toekomstige ouders krijgt op dit moment te maken met een verminderde vruchtbaarheid. De Nationale VruchtbaarheidsTest is ontwikkeld door dr. Astrid Cantineau, subspecialist voorplantingsgeneeskunde UMCG en drs. Grada van den Dool, fertiliteitsarts Nij Linge, kinderwenscentrum en wordt mogelijk gemaakt door Ferring. Ook dit jaar zal Freya, vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen deze vragenlijst ondersteunen.



De online vragenlijst is via deze link in 10 minuten in te vullen.



Naast biologische factoren dragen ook leefstijlfactoren en het feit dat vrouwen steeds later aan kinderen beginnen bij aan een verminderde vruchtbaarheid.



Astrid Cantineau: “In de spreekkamer bereik je alleen het paar dat voor je zit, met deze Nationale vruchtbaarheidstest delen we betrouwbare en zinvolle informatie met veel meer mensen; Hoe meer mensen je bereikt, hoe groter de impact”!



Wat weten toekomstige ouders over vruchtbaarheid? Middels een interactieve online kennistest op NationaleVruchtbaarheidstest.nl komen verschillende vragen en antwoorden over vruchtbaarheid aan bod. De resultaten zullen begin 2024 bekend worden gemaakt.