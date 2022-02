Nationale Week Zonder Vlees 2022

Van 7-13 maart 2022 vindt de vijfde editie van de Nationale Week Zonder Vlees plaats in Nederland. Sinds de eerste editie in maart 2018 is deze duurzaamheidscampagne een jaarlijks terugkerend initiatief dat laat zien dat minder vlees eten een positieve impact heeft op het klimaat. Nieuw dit jaar is de toevoeging ‘& Zuivel’. Naast het minderen van vlees, heeft zuivel namelijk ook een zeer belastend effect op het klimaat. Tijdens de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel 2022 worden deelnemers daarom uitgedaagd om niet alleen het vlees te laten staan, maar ook te proberen zuivel te vervangen.

Toevoeging ‘& Zuivel’

In 2018 was de Week Zonder Vlees de campagne die voor het eerst bij veel Nederlanders de ogen opende voor de impact van vlees eten op het klimaat. In vijf jaar tijd is er veel veranderd in de Nederlandse eetcultuur, wat de organisatie heeft doen besluiten dat het tijd is voor de volgende stap. Vlees eten is namelijk niet het enige wat een enorme CO2- en watervoetafdruk achterlaat. Ook de consumptie van zuivel is erg belastend voor het klimaat. In 2022 is daarom ‘& Zuivel’ als extra laag toegevoegd aan de campagne, waarmee de campagne haar naam blijvend zal veranderen in Nationale

Week Zonder Vlees & Zuivel

De basis van de week blijft dat iedere Nederlander wordt uitgedaagd vlees een week te laten staan, om zo te ontdekken hoe lekker en gemakkelijk het is om vegetarisch te eten. Als extra toevoeging worden deelnemers gestimuleerd om ook zuivel een week links te laten liggen. Daarmee wordt er een meer plantaardig eetpatroon gepromoot, waarbij vlees én zuivel afgewisseld worden met vegetarische en plantaardige alternatieven.

Impact van zuivel

Wanneer je als volwassene een week lang geen vlees eet, bespaar je in zeven dagen 101 liter water, 79 km autorijden aan CO2-uitstoot en 770 gram dierenvlees. Als je daarnaast ook een week lang geen zuivel eet, bespaar je maar liefst 150 liter water, 121 km autorijden aan CO2-uitstoot en 3,2 kg vlees en zuivel [1]. Deze besparingen zijn door middel van een ‘cradle to end of life’ levenscyclusanalyse doorgerekend door Blonk Consultants, rekening houdend met de nieuwste voedselconsumptiepeiling van het RIVM. Het volledige rapport is hier te vinden.

Meer plantaardig het nieuwe normaal

De Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel sluit aan bij het groeiende bewustzijn dat elke dag dierlijke producten eten niet meer van deze tijd is. De grote milieu-impact van vlees en zuivel speelt hierin een belangrijke rol. Isabel Boerdam, initiatiefnemer van de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel: “Dit jaar voegen we ‘& Zuivel’ toe om deelnemers te inspireren ook zuivel vaker te vervangen. We willen daarmee voorloper blijven op dit onderwerp en Nederland de ogen openen voor de impact van zuivel. De meeste Nederlanders zijn zich – mede dankzij onze campagne – inmiddels bewust van de impact die vlees heeft op het milieu, maar de impact van zuivel is minder bekend. Door hier de aandacht op te vestigen, zetten we ons in om het normaal te maken vaker plantaardig te eten en drinken.”

Een breed gedragen, maatschappelijke campagne

De Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel is een non-profit initiatief. De campagne wordt mede mogelijk gemaakt door 78 partners uit de voedingsindustrie. Boerdam: “We hebben als stichting ook in 2022 weer gekozen voor een collectief partnermodel, waarin onze partners de campagne financieel ondersteunen en daarnaast iedere partner op eigen wijze invulling geeft aan het versterken van de campagne. Samen maken we deze week tot een nationaal succes.”

Meld je aan!

Je kunt je op weekzondervlees.nl aanmelden om mee te doen. Je wordt op de hoogte gehouden door middel van tips en inspiratie en krijgen toegang tot het Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel magazine dat begin maart verschijnt.