Nationale Zonnetjesweek dit jaar van 8 t/m 12 mei

Zodra de zon tevoorschijn komt, is het extra fijn voor kids om lekker buiten te spelen. Genieten van haar warme stralen is een opkikker voor ons humeur én gezond, maar vergt ook de juiste bescherming om huidbeschadiging te voorkomen. En wat die bescherming betreft kun je niet vroeg genoeg beginnen. Zo is de kinderhuid dunner en gevoeliger dan die van een volwassene en is er een verband tussen verbranden als kind en het ontstaan van huidkanker op latere leeftijd. Extra belangrijk dus om kids op jonge leeftijd te leren over de effecten van de zon. Daarom heeft het Huidfonds de Zonnetjesweek in het leven geroepen, die dit jaar plaatsvindt van 8 mei t/m 12 mei.

Educatie over zonbescherming, voor jong & oud

Voor het tweede jaar op rij steunt NIVEA SUN het Huidfonds tijdens de Zonnetjesweek. Deze week, waaraan kinderopvanglocaties gratis kunnen meedoen, is opgericht om kinderen en ouders te leren hoe je veilig geniet van de zon. Het geeft de kinderopvang handvatten om aandacht te besteden aan het belang van zonbescherming, verpakt in speelse activiteiten zoals boekjes, praktische stappenplannen, kleurplaten en dansvideo’s. Na het enorme succes van vorig jaar, waarin ruim 2000 kinderopvanglocaties (meer dan 100.000 kinderen!) meededen aan de Zonnetjesweek, belooft het ook dit jaar weer een vrolijke week te worden voor de kinderen.



Karin de Koning, country manager Beiersdorf (moederbedrijf NIVEA): “Kinderen horen natuurlijk lekker veel buiten te spelen. En dat is extra fijn als de zon schijnt, maar dan wel op een veilige manier. Door de Zonnetjesweek te steunen helpen we het Huidfonds in hun missie om huidbeschadiging door de zon te voorkomen.”



Marijne Landman, directeur van het Huidfonds: “Het werken aan eenzelfde missie is verbindend. Daarom zijn wij als Huidfonds enorm blij met onze sponsor: NIVEA SUN. Het is zó belangrijk om kinderen op jonge leeftijd al te leren over de schade die de zon aan kan brengen. Wat veel mensen namelijk niet weten, is dat elke keer als je verbrandt, dit het DNA van je huid aantast. Uiteindelijk kan dit leiden tot vroegtijdige huidveroudering en zelfs tot potentieel huidkanker. Daarom is het van groot belang kinderen te beschermen tegen de zon, ook als het bewolkt is.”

StopHuidkanker! Is een belangrijk doel van het Huidfonds. De Zonnetjesweek draagt hieraan bij. Landman: “Dankzij de sponsoring van NIVEA SUN kunnen we kinderopvanglocaties gratis aan de Zonnetjesweek laten meedoen. Daarnaast voorziet NIVEA SUN dit jaar vijf kinderopvanglocaties van Zonnebrand in het Westland, waar het aantal huidkankerpatiënten is toegenomen de afgelopen jaren. Hoe meer kinderen meedoen, hoe beter. Zo maken we ons nu samen hard om huidkanker later te voorkomen.”