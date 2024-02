Nederland fantaseert het meest over seks in de natuur en trio’s

Laatst geüpdatet op februari 8, 2024 by Redactie

Nederlanders fantaseren erop los, maar praten over wensen op seksgebied doen veel mensen liever niet. Seks in de natuur en een trio staan boven aan het lijstje van seksuele fantasieën; bijna een kwart loopt met die dagdromen rond. In veel gevallen blijft het echter daarbij: maar liefst 40 procent bespreekt seksuele fantasieën nooit met zijn of haar partner. Dat blijkt uit de jaarlijkse Nationale Seks-enquête van EasyToys onder duizend Nederlanders.

Nummer drie op de fantasie-hitlijst van Nederlanders is om ergens in het openbaar de daad te verrichten. Hier fantaseert 1 op de 6 over. Onder aan het lijstje staan vreemdgaan (8 procent), de rollen in bed omdraaien (denk aan de vrouw die de man penetreert) en plasseks (beide 5 procent). Onder mannen is een trio het meest populair (30 procent droomt ervan), terwijl 20 procent van de vrouwen liever in de natuur van bil gaat. Van hen zit ‘maar’ 16 procent op een trio te wachten. Opvallend is verder dat 18 procent van de mannen anale seks op de wishlist heeft staan, terwijl slechts 5 procent van de vrouwen hier oren naar heeft. Vrouwen fantaseren dan weer vaker over seks met iemand van hetzelfde geslacht (12 procent) dan mannen (9 procent).

Langgetrouwden fantaseren vaker over vreemdgaan

Hoe ouder we worden, hoe minder seksuele fantasieën we hebben, blijkt ook uit het enquête-onderzoek. Eén minder wenselijke fantasie blijft echter wel constant: vreemdgaan. Hierbij valt op dat wie langer dan 5 jaar samen is, hier vaker over fantaseert dan mensen die pas bij elkaar zijn. Naast een hogere leeftijd en een langere relatie, tempert ook het krijgen van kinderen de wilde fantasieën van Nederlanders. Maar ook daar is één fantasie kennelijk tegen bestand: seksen in een bos, weide of duinpan blijft ons even sterk bezighouden nadat we ouders zijn geworden als daarvoor. “In een prille relatie is alles nieuw”, duidt seksuoloog Eveline Stallaart. “Dat prikkelt ons brein enorm. Naar mate je elkaar beter kent neemt dit af en heb je dus vaak extra prikkels nodig om goeie seksuele opwinding te krijgen. Het inbeelden van een fantasie kan daar al enorm bij helpen.”



Zo’n 3 van de 5 koppels bespreken hun seksuele fantasieën met elkaar. 17 procent geeft aan dat zelfs geregeld te doen. Onder 18 tot 34-jarigen vertelt driekwart zijn of haar partner over fantasieën. Onder 50 tot 65-jarigen doet nog iets minder dan de helft dat. Wie korter dan vijf jaar in een relatie of huwelijk zit, is namelijk stukken meer geneigd om fantasieën in of buiten de slaapkamer ter sprake te brengen. Kortom, hoe langer je in een relatie zit, hoe minder je open kaart speelt met elkaar. Dit kan volgens Stallaart verklaard worden door het feit dat koppels op een gegeven moment denken elkaars fantasieën te kennen of hun fantasieën gewoon voor zichzelf houden. “Bijvoorbeeld om ze in te zetten als boost voor je opwinding. Ook kan het dat iemands fantasieën gaan over iets dat je liever niet met je partner deelt: over een ex, de buurman, of extremere vorm van seks die je niet per se in wekelijkheid wil uitvoeren maar je wel prikkelt.”

Bespreken fantasieën taboe voor 1 van de 5

Voor 1 van de 5 blijft het bespreken van seksfantasieën zelfs een groot taboe. Evenveel mensen vinden juist dat het waarmaken van fantasieën een heel belangrijk onderdeel is van een goed seksleven. Mannen vinden dit vaker dan vrouwen en homo’s en lesbiennes vinden dit vaker dan hetero’s. 1 van de 10 noemt zelfs het kunnen waarmaken van fantasieën het grootste gemis binnen zijn of haar seksleven.



“Als dat laatste speelt, moet iemand goed nadenken of het hier gaat om een fantasie of een verlangen”, aldus Stallaart. “Dat zijn namelijk heel verschillende dingen. Een fantasie geeft een boost in je opwinding tijdens de seks en dit hoef je juist helemaal niet te delen met je partner. Vaak willen mensen fantasieën niet ten uitvoer brengen in het echte leven maar prikkelt het gewoon enorm. Wensen of verlangens zijn dingen die je wel ten uitvoer wil brengen en dus belangrijk zijn om met je partner te delen.”