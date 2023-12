Nederland fietsland: de Gazelle en Cortina ebikes

Laatst geüpdatet op december 5, 2023 by Redactie

Gazelle Bikes is een van ’s werelds oudste continu werkende fietsenfabrikanten. Hoewel het merk al sinds 1892 actief is, blijft het merk innoveren en zijn aanbod uitbreiden. Een andere Nederlandse ster aan het firmament van de ebikes is Cortina. Opgericht halverwege de jaren negentig, vanaf het allereerste begin op beproefde vormen en functionele kenmerken. Enerzijds heel klassiek, zoals het Soul-model laat zien – traditionele framevorm, stoffen kettingkast en rokbescherming. Beide merken hebben heel goede damesfietsen.

Gazelle elektrische fiets

Gazelle-fietsen zitten boordevol functies die het rijden in de stad en woon-werkverkeer probleemloos maken. De missie van Gazelle is het maken van stijlvolle, comfortabele en duurzame producten. De fietsen zijn gebouwd om aan de eisen van het dagelijks leven te voldoen. Het is duidelijk dat ze dit doel bereiken, gezien hun internationale populariteit. De primaire Gazelle-fabriek is gevestigd in Dieren in Nederland. Tussen de fabriek, het innovatie- en productiecentrum en het test- en assemblagegebouw werken ruim 450 mensen. De huidige capaciteit bedraagt ongeveer 300.000 fietsen per jaar.

Opvallende kenmerken van de elektrische fietsen van Gazelle

Het streven naar kwaliteit is evident voor iedereen die op een Gazelle e-bike heeft gereden. In het montagecentrum voeren de monteurs van Gazelle 129 tests uit op elke fiets. Waardoor de hoogst mogelijke normen worden gegarandeerd. Een Gazelle elektrische fiets dames is daarom ook een hoogstaand product. Gazelle elektrische fietsen zijn verkrijgbaar in drie frame-uitvoeringen, waaronder een lage, midden- en hoge instap. Bovendien heeft elk model tussen één en drie kleuropties.

Volledig uitgerust voor rijden in de stad

Alle e-bikes in het assortiment zijn voorzien van lekbestendige Schwalbe-banden. Alsmede een volledig uitgeruste opstelling met verlichting op batterijen, een bagagedrager aan de achterkant, spatborden, een wielslot en een standaard. Deze componenten maken het stadsleven gemakkelijk en veilig. Omdat ze vooraf zijn geïnstalleerd, hoef je je geen zorgen te maken over het toevoegen ervan na aankoop.

Cortina elektrische fietsen

Vergeleken met de industriële reuzen, waarvan sommige in de vorige eeuw ontstonden, is Cortina een jong bedrijf. Cortina bouwt verder op de vaderlandse fietstraditie. Cortina heeft de e-bikes teruggebracht tot de essentie. Veel Cortina-modellen zijn dan ook uitgerust met een stabiele voordrager. Met een naafmotor vooraan en een bagagerekaccu bieden modellen als de E-U1 alleen ogenschijnlijk ouderwetse componenten. Als je erover nadenkt, zijn beide heel logisch als je het uiterlijk en de framevorm van traditionele fietsen wilt behouden. Voor dagelijks gebruik is een compacte voorwielmotor zeker een aanrader. De Cortina elektrische fiets dames is daarom ook populair.

Interessante prijzen

Lichte hellingen en tegenwind worden minder veeleisend, en dat is waar de meeste elektrische fietsers naar op zoek zijn. Overigens spreken de interessante prijzen ook voor de E-Cortinas. Een solide elektrische fiets met zeven versnellingen en een accu van 340 Wh voor minder dan 1.300 euro. Bij een speciaalzaak en niet bij een bouwmarkt, vind je elders moeilijk.