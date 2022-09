Nederland is het gelukkigst met een schoon bed en samenzijn

Wie alle binnenlandse protesten bekijkt zou het niet denken, maar… Nederland behoort volgens onderzoekers van het World Happiness Report toch echt, en al jaren, tot de Top 5 van gelukkigste mensen in de wereld! Voor lifestylemerk Sissy-Boy was het in haar 40-jarig jubileum dé aanleiding om te onderzoeken waarvan wij als Nederlanders dan zo gelukkig worden. Wat blijkt is dat jongeren het liefst samen leuke dingen doen, terwijl 55+’ers geluk opvallend vaak in materiële zaken zoeken. En… van thuis lekker luieren houden we stiekem nog het meest!



Meer dan 6500 Nederlandse klanten van Sissy-Boy, voornamelijk vrouwen, namen deel aan het geluksonderzoek. Gemiddeld geven zij hun eigen geluk een 7.5, waarbij Gelderlanders het hoogst scoorden (7.6) en Groningers het laagst (7,3). Wat verder opviel was dat respondenten met een laag opleidingsniveau veel gelukkiger zijn dan degene met een hoog opleidingsniveau. Die laatste groep gaf vaker aan dat geld gelukkig maakt. Gezondheid was in alle lagen en leeftijden even belangrijk. Ook is gevraagd naar het meest recente geluksmomentje. Voor ruim de helft was dit moment minder dan een week geleden. Een kwart kon er geen enkele herinneren uit dit jaar. Bij deelnemers is ook blootgelegd wat hen gelukkig maakt en hoe dit geluk wordt beïnvloed. Leuke activiteiten doen (88%) en een fijne woonomgeving (87%) werden het vaakst spontaan genoemd. Jongeren tot 36 jaar noemden de betrokkenheid van anderen daarbij veel vaker (87%) ten opzichte van 55+’ers (74%). Bij die laatste groep scoort het geven en krijgen van een cadeau juist erg hoog.

Op zoek naar klein geluk

Sissy-Boy heeft het onderzoek tevens gebruikt om inzicht te krijgen in wat haar eigen doelgroep gelukkig maakt. Wat zijn nou dé geluksmomentjes van Nederland? De momentjes die de doelgroep spontaan noemt zijn onder andere dat kopje koffie in de zon, het ruiken van een prachtige bos verse bloemen en het gevoel van thuiskomen. Als wordt doorgevraagd naar specifieke geluksmomentjes herkent de doelgroep vooral de geluksbrengers ‘slapen in een net verschoond bed’ (81%) en ‘verrast worden met een lief cadeautje’ (73%). Dit soort klein geluk is ook nog eens van vitaal belang. Zo zie je dat mensen die aangeven vaak dit soort kleine geluksmomenten te herkennen, ook hoger op de algemene geluk schaal scoren en zichzelf een hoog cijfer voor geluk geven.