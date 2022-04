Nederland vindt: Pasen is pas Pasen met chocolade paaseitjes

Om alvast in de paassferen te komen, presenteert HEMA de resultaten van het Grote Paaseitjesonderzoek onder bijna 800 Nederlanders. En wat blijkt, bijna iedereen in Nederland houdt van paaseitjes; maar liefst 96% eet paaseitjes in aanloop naar of tijdens Pasen. Een kwart heeft ‘bodemdrift’; dat betekent dat ze een zakje met paaseitjes het liefst in één keer leegeten. Voor driekwart van de Nederlanders is Pasen pas Pasen met paaseitjes. De belangrijkste reden voor het eten van paaseitjes is voor twee derde van Nederland om zichzelf te verwennen (64%). In vergelijking met 2016 zijn we meer paaseitjes gaan eten rond deze periode: van 47 paaseitjes in 2016 naar 51 paaseitjes in 2022. Maar liefst 6 op de 10 Nederlanders probeert graag nieuwe smaken uit. Mannen en vrouwen zijn hierin even avontuurlijk.

Liefde voor paaseitjes

Chocolade paaseitjes zijn voor veel Nederlanders onlosmakelijk verbonden aan Pasen. Maar liefst driekwart van de Nederlanders vindt dat Pasen geen Pasen is zonder paaseitjes. Een kwart van de Nederlanders die paaseitjes kopen, kan ze niet laten liggen zodra ze weer in de winkels liggen. Bijna de helft vindt maart een prima moment om paaseitjes in de winkels te vinden, maar acht procent koopt ze het liefste het hele jaar door. Ze worden gekocht om zichzelf te verwennen (64%) voor de gezelligheid en het ‘paasgevoel’ in de loop naar Pasen (55%). Ze worden ook gekocht om uit te delen op het werk (24%) en als cadeautje (20%). Het aantal paaseitjes dat we eten is toegenomen sinds 2016. We eten gemiddeld 51 paaseitjes rondom Pasen. In 2016 was dit nog 47 stuks. Personen in gezinnen eten gemiddeld de meeste paaseitjes: 56 stuks ten opzichte van 49 paaseitjes voor personen in een eenpersoonshuishouden.

De smaak van Nederland

Nog steeds zijn de traditionele smaken zoals (extra) puur, melk en witte chocolade heel populair. Maar liefst 8 op de 10 Nederlanders die paaseitjes eten, vinden traditionele smaken het lekkerste, al vindt 4 op de 10 Nederlanders ook andere smaken lekker. De meerderheid staat ervoor open om nieuwe smaken te proberen; maar liefst 61% geeft aan graag nieuwe smaken uit te proberen. Hierin zijn mannen even avontuurlijk als vrouwen. Karamel-zeezout, stroopwafel en witte chocolade framboos en toffee koffie zijn smaken die de voorkeur hebben onder de trendsmaken.

“Het is voor ons niet nieuw dat Nederland gek is op chocolade paaseitjes,” aldus Loes van Delst, productmanager chocolade assortiment van HEMA. “Alle reden dus om te verrassen met nieuwe smaken. Dit jaar voegen we drie nieuwe smaken toe aan ons assortiment: kokos crisp, chai crisp en citroen meringue. Met deze drie nieuwe smaken telt ons assortiment nu maar liefst 29 smaken chocolade paaseitjes en bieden we voor ieder wat wils. En, om echt je eigen favoriete samenstelling te maken, kunnen klanten bij ons hun favoriete paaseitjes scheppen bij de ‘schep & mix’ die in elke HEMA winkel te vinden is. Zo vind je heel veel Pasen bij HEMA”.