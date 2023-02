Nederlander heeft veel vaste patronen en gekke gewoontes

Laatst geüpdatet op februari 9, 2023 by Redactie

Bijna elke Nederlander heeft er wel een, maar er wordt zelden over gepraat: vaste patronen en bijzondere gewoontes. Zo eet de helft van de Nederlanders doordeweeks elke dag hetzelfde ontbijt, draagt twee derde van onze landgenoten zijn sokken meerdere dagen achter elkaar en tachtig procent van de Nederlanders praat tegen zijn huisdier. Dat blijkt uit onderzoek van De Huishoudbeurs, die van 18 februari tot en met 24 februari plaatsvindt in RAI Amsterdam.



In aanloop naar Huishoudbeurs 2023 is onderzoek gedaan naar de aparte gewoontes van Nederlanders en verschillende dagelijkse handelingen in en om het huis. Ruim 1500 mensen uit heel het land zijn ondervraagd, van wie ongeveer de helft vrouwen.

Brood en havermout favoriete ontbijtkeuzes

Het blijkt dat veel Nederlanders diverse bijzondere gewoontes hebben en dat er tussen mannen en vrouwen soms ook grote verschillen zijn. Zo dragen vrouwen minder vaak (54 procent) dan mannen (67 procent) dezelfde sokken meerdere dagen achter elkaar. Bijna een kwart van de Nederlanders draagt zijn sokken minimaal drie dagen per week. Nederlanders blijken ook gewoontedieren te zijn, want de helft van de respondenten eet doordeweeks elke dag hetzelfde ontbijt. Brood, havermout en yoghurt zijn de favoriete ontbijtkeuzes.



“De Huishoudbeurs is het grootste lifestyle-evenement van Nederland, dus een onderzoek naar de levensstijl van Nederlanders lag voor de hand”, aldus evenementdirecteur Daniëlle Meester. “Het blijkt dat niets menselijks ons vreemd is. We trekken bijna allemaal op dezelfde manier onze schoenen aan of zetten de volumeknop soms op een even nummer. Onze bezoekers zullen zich herkennen in veel van deze gewoontes.”

Nederland doucht minder vanwege energiecrisis

Dagelijks even onder de douche staan is voor veel mensen een gewoonte. Maar sinds de energiecrisis slaat de helft van Nederland het douchen wel eens een dag over, zo blijkt uit het onderzoek. Friezen doen dit het vaakst, terwijl men in Zeeland het minst vaak een dag niet doucht. Zo’n 16 procent van de Nederlanders doucht maximaal twee dagen per week.

Een van de manieren waarop we de tijd doorbrengen tijdens het douchen is door te plassen. Twee derde van de Nederlanders zegt dit wel eens te doen. Wellicht dat het niet hoeven doortrekken van de wc een reden is te plassen onder de douche, want 13 procent van de Nederlanders trekt de wc soms of nooit door. En bij het naar de wc gaan laat bijna drie kwart van de respondenten de deur wel eens open.



Het onderzoek over onze gewoontes ging niet alleen over hygiëne, maar ook het gebruik van een zoekmachine bij ziekteverschijnselen kwam aan bod. Bijna veertig procent antwoordt ‘ja’ op de vraag of ze ziekteverschijnselen Googelen voordat ze de huisarts bellen. En waar slechts 13 procent van de 18- tot 34-jarigen de tijd meteen weer vergeet als ze op de klok of op hun telefoon hebben gekeken, is dit voor de categorie 55 tot 70 jaar gestegen tot 42 procent.

Praten met je huisdier

Het onderzoek toont ook aan dat acht op de tien Nederlanders (soms) praten tegen hun huisdier. Vooral vrouwen voeren vaak een gesprek met hun viervoeter. De huisdieren in Friesland en Zeeland hebben het vaakst een ‘gesprek’ met hun baasje. Huisdiereigenaren praten over van alles met hun beestje, van irritaties in hun relatie tot het weer van die dag. Opvallend is verder nog dat van de 18- tot 34-jarigen zegt 36 procent de volumeknop op een even nummer te zetten, tegenover slechts acht procent in de categorie 55 tot 70 jaar.



“Met dit onderzoek sorteren we alvast voor op de naderende Huishoudbeurs 2023, waar bezoekers alles te weten kunnen komen over onderwerpen dicht bij huis”, aldus Meester. “Zo krijgen zij in ons theater advies van Gierige Gerda over hoe je op een leuke manier geld kunt besparen en er is dagelijks een presentatie over wat beleggen is en hoe je door beleggen je geld voor je aan het werk kan zetten. Verder presenteert Wendy van Dijk in een quiz de leukste feitjes en weetjes over je gezondheid, is er een proeverij met bekende chefs waar bezoekers kookinspiratie voor thuis opdoen en kan iedereen kennismaken met nieuwe en duurzame manieren om schoon te maken en af te wassen.”

