Nederlander heeft zijn appel het liefst knapperig, sappig, zoet en rood

Laatst geüpdatet op september 30, 2024 by Redactie

Nederlanders eten het liefste een knapperige en sappige appel in plaats van een zachte melige appel. Ook geven ze de voorkeur aan een zoete appel boven een zure appel. Daarom gaat de voorkeur uit naar rode appels. Dat blijkt uit uitvoerig smaakonderzoek van fruittelerscoöperatie FruitMasters. Om een betere indeling in het appelschap te maken, lanceert het bedrijf nu aan de start van het appelseizoen een appeltest waarmee je de perfecte appel kunt vinden die bij jouw persoonlijke smaak past. FruitMasters wil hiermee laten zien dat er veel meer is dan de geijkte appelkeuze die consumenten vaak maken in de supermarkt. Na het doen van de appeltest weet je precies welke appel bij jouw smaak past, ook als je favoriete appel even niet beschikbaar is.

De ene appel is de andere niet

Een rode of groene appel? Zoet of fris? Knapperig of zachter? Soms zien consumenten door de appelbomen het bos niet meer. Daarom voerde FruitMasters een uitgebreid onderzoek uit in samenwerking met onderzoeksbureau Essensor en Wageningen University & Research, waarin meer dan 40 appelsoorten onder de loep werden genomen. Na het meten van objectieve eigenschappen, zoals de hardheid en het suiker- en zuurgehalte van de appels, werd verder onderzoek gedaan naar de smaakbeleving. Daaruit blijkt dat knapperigheid, sappigheid en frisse smaak boven alle andere karaktereigenschappen heel belangrijk zijn voor het lekker vinden van een appel. Taaiheid en een droog mondgevoel vinden appelliefhebbers vaak een minpunt in de smaak. Ook een zure appelsmaak draagt bij de meeste mensen niet bij aan het lekker vinden van een appel, slechts 19% vindt dit een smaakvolle eigenschap, terwijl 81% van de consumenten liever niet in een zure appel bijt.

Smaakonderzoek met fijnproevers en consumenten

“Voor dit onderzoek hebben we een panel van 13 getrainde fijnproevers geselecteerd,” legt Joleen Boland, onderzoeker bij Essensor, uit. Met behulp van een attributenlijst beschreven deze proevers de smaak van de appels. “Op deze lijst staan termen zoals bloemengeur, bite en honing, vergelijkbaar met de smaakkenmerken die ook bij wijnproeverijen worden gehanteerd.”

Als aanvulling op het onderzoek door de fijnproevers, zijn er later smaaktesten uitgevoerd door 241 consumenten. “In dit onderzoek koppelen we smaakprofielen van appels aan de smaakvoorkeuren van verschillende consumenten. We bekijken zowel consumentprofielen als hoe groot de groepen zijn per smaakprofiel appels, en de voorkeur van rassen binnen een smaakprofiel,” vertelt Joleen.

De smaakwijzer

Het onderzoek, dat ruim 90.000 waarnemingen omvat, heeft geleid tot gedetailleerde smaakprofielen voor de verschillende appels en de ontwikkeling van een vernieuwde smaakwijzer. Dit handige hulpmiddel helpt je snel en eenvoudig de appel te vinden die perfect aansluit op jouw smaakvoorkeuren. Bovendien laat de smaakwijzer zien welke lokaal geteelde appel een goed alternatief is voor een buitenlandse appel.

Appels van eigen bodem

Met de campagne “Je hebt appels & je hebt appels” nodigt FruitMasters consumenten uit om hun smaakgrenzen te verleggen en nieuwe appelsoorten te proberen. “Veel consumenten kopen hun appels uit gewoonte, maar er is zoveel meer te ontdekken. Met de smaaktest willen we consumenten laten ontdekken welke appel écht bij hen past.” zegt Wouter Vagevuur, commercieel manager bij FruitMasters. “Tegelijkertijd worden er zoveel heerlijke appels op eigen bodem geteeld, dat het niet nodig is om ze van ver te halen. Zo helpen we consumenten met het maken van de juiste keuze, maar zetten we ook alle lekkere appels van eigen bodem in de spotlight.”