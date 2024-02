Nederlander kiest ‘hoe dan ook’ voor vakantie

Laatst geüpdatet op februari 27, 2024 by Redactie

Zo’n 9 op de 10 Nederlanders gaan dit jaar op vakantie. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van de ANWB. De inflatie speelt nog altijd een rol bij het maken van de vakantieplannen. Veel vakantiegangers gaan dit jaar korter op reis. De vakantieplannen worden dit jaar minder beïnvloed door de problemen in de wereld (oorlogen en inflatie). Vorig jaar gaf 55 procent van de Nederlanders aan dat stijgende prijzen invloed hebben op de vakantieplannen, dit jaar is dat gedaald naar 46 procent. Vakantie blijft ook dit jaar belangrijk voor Nederlanders, zij gaan wel maar kiezen voor minder vaak, korter of een goedkopere vakantie vanwege inflatie. Er wordt vaker gekeken naar alternatieve vakantiebestemmingen als Albanië en Slovenië.

Lees ook: 5 redenen voor een familievakantie in Mecklenburg-Vorpommern

Net als voorgaande jaren zijn de meeste Nederlanders van plan om in de zomermaanden op vakantie te gaan. Ook de meimaand blijft in trek. De spreiding van de zomermaanden mei tot en met september is afgelopen jaren een zichtbare trend. Circa 50 procent van de Nederlanders gaat een week of langer, 30 procent twee weken en 9 procent gaat drie weken op vakantie. Gemiddeld boeken vakantiegangers 1 tot 4 maanden van tevoren de reis. Bijna twee op de tien Nederlanders die kiezen voor een Europese vakantiebestemming boekt last minute.

Europa blijft topfavoriet

De meeste vakantiegangers kiezen dit jaar traditiegetrouw voor Europa. Favoriete landen zijn: Nederland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, België en Italië. Onder jongeren blijft Europa (89%) ook het populairst maar zijn Azië (11%) en Zuid-Amerika (9%) ook in trek.



Als vanouds kiezen Nederlanders voor een strandvakantie, buitenlandse stedentrip of een vakantiepark. Om naar de vakantiebestemming te komen reizen Nederlanders met de eigen auto (73%), vliegtuig (41%) en de trein (16%). Een hotel, vakantiepark en kamperen zijn dit jaar populaire accommodaties. Eén op de vijf vakantiegangers is van plan om minstens één keer te gaan kamperen in 2024. Een gehuurde accommodatie, eigen tent en eigen caravan blijven de meest populaire kampeermiddelen. Dit jaar wordt meer gekozen voor vakantiehuisjes buiten een park.

Lees ook: Beste streetfood plekken in Ho Chi Minh City

Voor een vakantie in eigen land kiezen Nederlanders voor Limburg, Gelderland, Zeeland, Drenthe en Noord-Brabant. Vakantiegangers in Nederland zoeken zowel de rust in het groen, als de drukte in de stad . Net als vorig jaar worden het vaakst natuurgebieden bezocht, gevolgd door een bezoek aan een stad/dorp in de omgeving, gecombineerd met winkelen.



Het aantal Nederlanders dat wil betalen voor duurzaamheid op vakantie groeit. Nederlanders die hier geld voor willen uitgeven (20%), hebben hier nog steeds hetzelfde bedrag (25-100 euro) per persoon per vakantie voor over. Tegelijkertijd is het aandeel Nederlanders dat op vakantie juist niet met duurzaamheid bezig wil zijn gestegen (29%).