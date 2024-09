Nederlander maakt zich zorgen om zelfstandig wonende ouder

Laatst geüpdatet op september 25, 2024 by Redactie

90% van de Nederlanders denkt dat ouderen enig gevaar lopen op babbeltrucs en ander ongewenst bezoek. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van thuisbeveiligingsbedrijf Ring. Ook de risico’s op thuis gewond of onwel raken (91%), inbraak (86%) en brand (85%) worden hoog ingeschat. Van de Nederlanders met zelfstandig wonende ouders van boven de 65 jaar maakt zo’n tweederde (64%) zich weleens zorgen over de veiligheid of het welzijn van hun ouders. En één op de zes (16%) heeft zelfs meegemaakt dat die zich bezeerden en er niemand was om te helpen.

Veiligheid thuis

De meningen over hoe veilig Nederland is als woonplek voor ouderen zijn verdeeld. Zo’n vier op de tien Nederlanders (38%) schatten in dat ouderen thuis op zijn minst enigszins veilig zijn, terwijl drie op de tien (27%) het daarmee oneens zijn. De rest (35%) vindt het veilig noch onveilig. Het contrast met hoe Nederlanders zichzelf thuis voelen is overigens groot: slechts 1,5% voelt zich onveilig en een zeer beperkte minderheid van 6% denkt dat Nederlanders thuis over het algemeen onveilig zijn.

Niemand in de buurt om te helpen

Ruim zes op de tien (64%) Nederlanders met zelfstandig wonende ouders van boven de 65 maken zich zorgen over de veiligheid en het welzijn van hun ouders. Ze zijn vooral bang dat ze niet op tijd hulp kunnen bieden als zij in nood zijn (56%), dat er sowieso niemand in de buurt is wanneer zij zich bezeren (50%) of dat zij het slachtoffer worden van babbeltrucs of andere vormen van oplichting (49%).

Van eenzaamheid tot babbeltrucs

De zorgen blijken soms terecht. 16% heeft meegemaakt dat hun ouders zich thuis bezeerden en er niemand was die kon helpen, 11% heeft ervaren dat hun ouders vereenzaamden, en bij 9% werden hun ouders zelfs slachtoffer van babbeltrucs of andere oplichting. Slechts 52% van de Nederlanders met zelfstandig wonende ouders van boven de 65 jaar zegt dat er géén incidenten hebben plaatsgevonden bij hun ouders thuis.

Extra veiligheid

Technologie lijkt zowel een uitdaging als een mogelijke hulp. Zo geeft de helft (50%) aan dat hun ouders het op zijn minst enigszins moeilijk vinden om nieuwe technologieën zoals smartphones of tablets te gebruiken. Tegelijkertijd maken de ouders van ruim een kwart (27%) gebruik van smarthome apparatuur zoals slimme deurbellen, alarmsystemen en virtuele assistenten. De Nederlander schat smarthome-apparatuur over het algemeen dan ook in als redelijk nuttig voor ouderen. Ruim de helft (55%) is blij met de extra veiligheid die het hen kan bieden en een ongeveer net zo grote groep is blij (56%) met het extra gemak.

Langer en prettiger zelfstandig thuis

Bas van Bergen van Ring: “Smarthome-apparatuur biedt verschillende voordelen. Ze bevorderen de veiligheid en geven ouderen en hun familieleden gemoedsrust. Je kunt de verschillende apparaten met elkaar koppelen via de app en de hele familie toegang geven tot de slimme technologie. Hierdoor blijven mensen beter verbonden met hun omgeving.”



Rocus van der Zalm (86), lid van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, geeft aan: “Het geeft een gevoel van veiligheid dat ik altijd weet wie er voor de deur staat, en zelf de controle heb om dit via de Ring app op mijn tablet te bekijken. Ik woon zelf samen met mijn vrouw, maar voor een alleenstaand persoon lijkt het mij fijn om een familielid mee te laten kijken via de Ring app”.