Nederlander niet op de hoogte van aanbevolen dagelijkse hoeveelheid eiwitten

Laatst geüpdatet op mei 15, 2024 by Redactie

Vrijwel alle Nederlanders (94%) zijn niet of nauwelijks op de hoogte van de aanbevolen hoeveelheid eiwitten die zij per dag nodig hebben. Dat blijkt uit recent onderzoek van Verian, in opdracht van Optimel onder ruim 1.100 Nederlanders. Over eiwitten, die een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van sterke spieren en botten, bestaan veel misvattingen. Zo denken veel mensen dat deze vooral belangrijk zijn voor sporters. Terwijl het volgens voedingsdeskundigen juist belangrijk is dat iedereen, of ze bewegen of niet, iedere dag genoeg eiwitten tot zich neemt. Bovendien is het volgens hen ook beter om eiwit in meerdere porties en verspreid over de dag te eten. Hier staat 8 op de 10 Nederlanders volgens het onderzoek nooit bij stil. Met de introductie van een proteïne-assortiment wil Optimel het consumenten makkelijker maken om op verschillende eetmomenten de aanbevolen hoeveelheid eiwitten binnen te krijgen.

Lees ook: Deze dingen kun je doen om gezond ouder te worden

Iedere dag wordt een deel van de spieren vervangen door nieuw weefsel en voor dat proces zijn eiwitten nodig. Daarom zijn ze van belang in de bijdrage van het behoud van sterke spieren en botten, en vormen eiwitten als het ware de bouwstenen van het lichaam. Zeker op latere leeftijd hebben mensen hier baat bij om hun lichaam vitaal te houden. Hoewel eiwitten dus voor iedereen noodzakelijk zijn, is vier op de tien Nederlanders in de veronderstelling dat dit vooral van belang is voor mensen die sporten; iets wat vaak geassocieerd wordt met de groei van spieren, terwijl ze ook bijdragen aan het behoud ervan. Opvallend is dat deze misvatting onder zestigplussers in grotere mate aanwezig is (54%). Ook is een deel van deze groep in de overtuiging dat ze minder eiwitten nodig hebben naarmate ze ouder worden, terwijl het tegenovergestelde juist telt.



“Voldoende eiwitten consumeren gedurende de dag is cruciaal voor iedereen, maar naarmate we ouder worden, wordt dit nog belangrijker”, aldus Nancy te Hoven, diëtist bij Health & Co. “Met ouder worden ervaren we fysieke veranderingen en beseffen we dat ons lichaam niet meer zo veerkrachtig is als voorheen. Daarom is het verstandig om op latere leeftijd goed te kijken naar de eiwitinname en ook meer eiwitten aan je dieet toe te voegen. Dit draagt bij aan het behoud van een goede fysieke gezondheid naarmate je ouder wordt en komt echt ten goede aan je lichaam.”

Spreiding van eiwitten

Anders dan koolhydraten en vetten, kan het lichaam geen eiwitten opslaan. Daarom is het van belang dat men eiwitten gelijkwaardig verspreid over de dag binnenkrijgt om de meeste voordelen te behalen. Het onderzoek laat zien dat Nederlanders inschatten dat ze met name in de ochtend onvoldoende eiwitten binnen krijgen. Een mogelijke reden hiervoor is hun ontbijtgedrag: voor meer dan de helft (58%) moet het ontbijt vooral redelijk snel en efficiënt zijn. Zelfs de mensen die aangeven te weten van het belang van een verspreide eiwitinname, lukt bijna de helft niet om in de ochtend en middag een goede portie eiwitten tot zich te nemen.

Lees ook: Hüttenkäse: laag in calorieën en vet, hoog in eiwitten

Proteïne-producten

Optimel wil Nederlanders helpen om juist gedurende de hele dag voldoende eiwitten binnen te krijgen, bijvoorbeeld bij het ontbijt en de lunch. Volgens Nancy te Hoven valt daar nog veel te behalen: “We zijn tegenwoordig zoveel met onze voeding en leefstijl bezig. Des te verrassender dat de kennis over de belangrijkste voedingsstoffen, waaronder eiwitten, en de optimale verdeling daarvan zo laag is”. Met de introductie van Optimel Proteïne wil het merk consumenten een product aanbieden waarmee ze op ieder moment van de dag een portie eiwitten kunnen eten of drinken. De proteïne drinkyoghurts en yoghurtvariaties bevatten bijna twee keer zoveel eiwitten als de reguliere Optimel drinkyoghurts literverpakkingen en magere yoghurtvariaties. Daarnaast bevatten de producten 0% vet en geen toegevoegde suikers.



De Optimel Proteïne drinkyoghurt is verkrijgbaar in de varianten Peer Perzik en Aardbei Banaan en de Optimel Proteïne yoghurtproducten in Perzik Passievrucht en Bosbes Vanillesmaak. Deze zijn nu verkrijgbaar bij Jumbo, Albert Heijn, Plus, Hoogvliet, Dirk, Deka, en Poiesz.