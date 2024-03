Nederlander vindt het leven duur, maar past handige trucjes toe om te besparen

Laatst geüpdatet op maart 6, 2024 by Redactie

Nederlanders halen allerlei trucjes uit om zo veel mogelijk uit het leven te krijgen. Dat blijkt uit het jaarlijkse Waarom-duur-doen-onderzoek van Simyo. We vinden het bijna allemaal leuk om zo veel mogelijk te besparen (92%) en daar willen we best ver voor gaan. Zo heeft ongeveer de helft van alle Nederlanders weleens z’n eigen eten en drinken meegenomen naar de bios (46%), hebben zeven van de tien (69%) shampoo en andere verzorgingsproducten uit hun hotelkamer mee naar huis genomen en zoekt maar liefst driekwart (75%) met enige regelmaat naar promotiecodes voordat ze online afrekenen. Nederlanders zijn bezig met hun uitgaven: bijna negen van de tien letten op de centen en slechts 1% vindt leren omgaan met geld géén belangrijk deel van de opvoeding.

Lees ook: Vier tips om te besparen op de vaste lasten

Potloodjes meenemen van IKEA

We halen graag het onderste uit de kan en vinden dat absoluut geen schande. Slechts 3% van de Nederlanders is er níet trots op wanneer ze ergens voordeel uit weten te halen en het merendeel (54%) komt er spontaan voor uit als ze een complimentje krijgen over nieuwe kleding die ze voor een goed prijsje hebben weten te strikken (“Dank je, kostte me maar € 5!”). We vinden dan ook allerlei creatieve manieren om voordelig door het leven te gaan. Zo deelt de helft (51%) abonnementen op streamingdiensten met elkaar en heeft een meerderheid (58%) weleens een potloodje meegenomen van IKEA.

Tweedehands kopen in plaats van nieuw

In onze jacht naar voordeel zoeken we soms de grenzen op. Een kwart (24%) heeft ooit meerdere e-mailadressen aangemaakt om herhaaldelijk gebruik te maken van een aanbieding, de helft (50%) heeft zich eens tijdelijk ingeschreven voor een nieuwsbrief om een kortingscode te ontvangen (en daarna ook meteen weer uitgeschreven) en bijna net zo veel mensen (45%) maakten gebruik van een gratis proefperiode terwijl ze wisten dat ze het betaalde abonnement niet zouden afnemen. Gelukkig heeft de Hollandse handelsgeest soms ook positieve impact, want dat de meeste Nederlanders (55%) weleens onderzoeken of een product tweedehands beschikbaar is voordat ze het nieuw aanschaffen, valt alleen maar toe te juichen.

Groot inslaan in de uitverkoop

Ook in de supermarkt letten we op de kleintjes. Niet verwonderlijk als je nagaat dat zo’n overgrote meerderheid van 84% de dagelijkse boodschappen als duur beschouwt. De situatie lijkt niettemin minder nijpend dan vorig jaar, toen 91% z’n boodschappen als duur ervoer. Dit jaar maakt ruim driekwart (77%) op z’n minst zo nu en dan z’n boodschappenlijstje op basis van de beste aanbiedingen in de supermarkt en 21% doet het altijd. Verder kopen negen van de tien klanten (87%) weleens een ander merk van bijvoorbeeld wasmiddel of levensmiddelen als dat in de aanbieding is en ongeveer net zo veel (90%) slaan extra groot als iets in de uitverkoop is.

Goedkoop is niet het best

Zijn we dan echt alleen maar op zoek naar bodemprijzen? Dat valt ook wel weer mee. De meesten zijn het erover eens dat de goedkoopste optie niet altijd de beste is (84%). Zeven van de tien vinden goede kwaliteit belangrijker dan de laagste prijs, en ook service wordt gewaardeerd want de helft (51%) vindt dat belangrijker.

Besparen op uit eten gaan

Gevraagd naar waar Nederlanders het eerst op zouden besparen, is ‘uit eten gaan’ het vaakst als eerste genoemd. Dat is opmerkelijk, want in 2023 stonden abonnementen (op de krant, magazines, etc) nog op één. In de horeca betalen we liever niet voor water: 89% vindt dit op zijn minst een beetje zonde. Zes van de tien hebben weleens gratis gebruik gemaakt van de wc in een restaurant of café waar ze verder niks aten of dronken, en een minderheid van 41% heeft ooit pakjes ketchup, servetten, etc. die ze niet gebruikt hebben mee naar huis meegenomen.

Niet het duurste van het duurste

Ook online speuren we naar zo veel mogelijk voordeel. Op jacht naar een specifiek product, googelen de meesten (88%) met enige regelmaat naar de goedkoopste aanbieder. Een kwart (24%) doet het zelfs (bijna) altijd. Die waarom-duur-doen-mentaliteit komt zeker ook naar voren bij mobiele telefonie: het gros van de mensen (79%) vindt telefoons duur. Ons mobieltje hoeft dan ook niet het nieuwste model te zijn, maar moet gewoon goed werken (84%). Datzelfde geldt voor het telefoonabonnement: 87% wil eenvoudigweg een betrouwbare service zonder onnodige extra’s.

Uitgaven: top 10 besparen

Elk jaar vraagt Simyo aan Nederlanders op welke uitgaven zij het allereerste zouden besparen. Hieronder de top 10 van 2024. Ook in 2023 maakte de provider een top 10. Een ↑ staat voor stijging, een ↓ voor daling, en een = voor gelijk ten opzichte van die lijst.

1. ↑ Uit eten gaan

2. ↓ Abonnementen op kranten, magazines, etc.

3. ↑ Vakantie

4. = Online streamingdiensten

5. ↓ Overige uitjes

6. = Abonnement op de sportclub/sportschool

7. = Winkelen (voor kleding, gadgets, etc.)

8. = Aanschaf/onderhoud elektronica

9. = Verwarming en elektriciteitsgebruik

10. = Dagelijkse boodschappen

Lees ook: Hoe kun je besparen op je vakantiebudget?

Prijsperceptie: top 5 duurste producten en diensten

Ook is Nederlanders gevraagd welke consumentenproducten en -diensten zij als duur beschouwen. Hieronder de top 5 van 2024, en hun positie ten opzichte van de top 5 van vorig jaar.

1. ↑ Benzine

2. ↓ Dagelijkse boodschappen

3. ↓ Gas, water en licht in huis

4. ↑ Mobiele telefoons

5. ↑ Overige elektronica