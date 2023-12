Nederlanders experimenteren graag met nieuwe ingrediënten

Laatst geüpdatet op december 20, 2023 by Redactie

De ideale maaltijd van Nederlandse thuiskoks is een zelfgekookte maaltijd. De meerderheid vertrouwt hierbij vooral op de eigen creaties, opereert het liefst solo en experimenteert graag met nieuwe ingrediënten. Smaak en gezondheid voeren hierbij de boventoon. Dit blijkt uit onderzoek van Euroma. Het kruiden en specerijenmerk uit Zwolle vroeg 1.200 Nederlanders die (mede)verantwoordelijk zijn voor het koken in hun huishouden naar hun gewoonten en voorkeuren in de keuken.



Kokend Nederland is niet uit de keuken weg te slaan. Bijna negen op de tien kookt meerdere keren per week tot dagelijks zelf. Ruim de helft (54%) zet elke dag een zelfbereide maaltijd op tafel. Daar tegenover staat 10% meerdere keren per week de voorkeur geeft aan afhalen of bezorging en 5% kiest voor het gemak van kant-en-klaar maaltijden of uit eten gaan.

Smaak en gezondheid staan voorop

Ruim de helft (54%) van de ondervraagden staat liever alleen achter de pannen. De eigen kookkunsten worden door een flink deel van de ondervraagden (42%) beter beoordeeld dan die van de partner of huisgenoot. Op de vraag waar men inspiratie vandaan haalt, geeft de helft (52%) aan vooral af te gaan op eigen creaties. Uit het onderzoek blijkt dat 54% dan ook graag experimenteert met ingrediënten en recepten. Smaak en gezondheid zijn dé topingrediënten voor de Nederlandse thuiskok. Zo’n 80% vindt het belangrijk om een gezonde maaltijd te bereiden en ruim vier op de tien let hierbij op het zoutgehalte. Tegelijkertijd geeft 75% aan dat smaak essentieel is en geeft vier op de tien hierbij aan dat zoute smaken bijdragen aan de kwaliteit van het gerecht.

Zout: lekker of fout?

In het Nederlandse keukenkastje staan gemiddeld 15 kruidenpotjes/-blikjes/-busjes. In 70% van de gevallen worden deze kruiden één of meerdere keren per week gebruikt. Ondanks het feit dat ruim vier op de tien de voorkeur geeft aan zoute smaken in een gerecht, speelt gezondheid een belangrijke rol bij de Nederlandse thuiskok. Ruim zestig procent geeft aan graag andere producten te willen gebruiken die minder zout bevatten.



Joyce Nijensteen, Brand Marketing Manager Euroma: “Dit onderzoek bevestigt onze visie ten aanzien van lekker en gezond eten. De Nederlandse thuiskok experimenteert erop los met eigen, gezonde creaties en nieuwe ingrediënten en producten, maar let hierbij vooral op gezondheid. De kruiden en specerijen van Euroma bevatten geen toegevoegd zout, E-nummers, suikers en andere onnodige toevoegingen en sluiten dus naadloos aan bij de voorkeuren en behoeften van de Nederlandse thuiskoks.”